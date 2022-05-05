عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاسيميرو عن رغبة محمد صلاح في مواجهة ريال مدريد: علينا أن نحترمه

صدى البلد

علق كارلوس كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد على رغبة محمد صلاح، نجم ليفربول في مواجهة الملكي بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وصرح كاسيميرو عبر قناة TNT سبورتس البرازيلية: "كل واحد يختار ما يريد".

وأضاف اللاعب البرازيلي: "من الواضح أن صلاح أصيب للأسف في نهائي 2018 وقد تكون لديه هذه الرغبة في إعادة المباراة، لكن كل مباراة لها قصة مختلفة".

وأتم كاسيميرو تصريحاته في هذا الشأن: "كان لليفربول مسيرة قوية في الوصول إلى هذا النهائي، وعلينا أن نحترمه، ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية".

وعلق محمد صلاح على تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

وكتب محمد صلاح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، قائلا: "لدينا حساب لنصفيه".


وتأهل ريال مدريد للنهائي متخطيا مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما أقصى ليفربول فريق فياريال الإسباني.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو المقبل على ملعب دو فرانس.

محمد صلاح مانشستر سيتي ريال مدريد ليفربول دوري ابطال أوروبا نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

بدون محمد صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

ترشيحاتنا

الصحة: فحص مليون و745 ألف طالب في مبادرة الكشف المبكر عن فيروس «سي»

2 كفاية.. "التضامن": تنفيذ 9.3 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بتنظيم الأسرة

البنك المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة

أحمد سامي عن تدريب سيراميكا كليوباترا: يملك منظومة توفر كل مقومات النجاح

روسيا تعلن طرد 7 دبلوماسيين دنماركيين من البلاد

لا داعي للقلق.. تأثيرات القرار الأمريكي برفع الفائدة على مصر والعالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يحضر العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في سان دييجو

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

فيديو

إندومي وحواوشي.. الأغذية المغشوشة تغزو الأسواق وتهدد الصحة العامة.. فيديوجراف

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ