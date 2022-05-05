عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكبدة المشوية

كبدة مشوية
كبدة مشوية

تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة عمل الكبدة المشوية بمذاق مختلف.

txt

مثل المحلات.. طريقة عمل الكبدة المشوية

txt

طريقة عمل شيش الكبدة للشيف فاطمة أبو حاتي


طريقة عمل الكبدة المشوية

 

أولًا المكونات:

 

كبدة شرائح
خل
عصير ليمون
كزبرة جافة
كمون
ملح
ثوم مفروم

 

ثانيًا طريقة تحضير الكبدة المشوية

 

1- احضرى وعاء عميق وضعى فيه الثوم المفروم والخل وقليل من عصير الليمون والملح والكزبرة الجافة، وقليل من الكمون وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

2- ضعى شرائح الكبدة فى الخليط واتركيها لمدة ساعة فى الثلاجة.

3- احضرى صينية وقومى بمسحها بقطنة مبللة بالزيت، وضعيها على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن جيدًا.

4- قومى بوضع شرائح الكبدة، وقلبيها على الوجه الآخر بعد 3 دقائق حتى لا تجف.

5- يمكنك وضع شرائح الكبدة على الشواية الكهربائية بنفس طريقة الصينية ولكن انتبهى حتى لا تجف ولا تتركيها على النار لفترة طويلة.

6- تقدم الكبدة المشوية مع سلطة الطحينة والبابا غنوج، وأصابع البطاطس المحمرة، وشرائح الخيار المخلل والخبز البلدى، وإن كنت من متبعى الحمية الغذائية يمكنك تناول الكبدة المشوية مع طبق كبير من السلطة الخضراء وربع رغيف من الخبز.

البطاطس الثوم الطحينة طريقة عمل الكبدة عصير الليمون ثوم مفروم السلطة الخضراء طريقة عمل الكبدة المشوية البابا غنوج health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

بدون محمد صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الأساسي للموسم الجديد

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

موضوعات متعلقة

غير تقليدية وشهية.. طريقة عمل كبدة الفراخ مع صوص البيري بيري

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كبدة دجاج بصوص الثوم والأعشاب

طريقة عمل كبدة الغنم بدبس الرمان

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب ويريح القلب.. يحفظك من الشيطان

ترشيحاتنا

مصرع 3 أشخاص وإصابة فتاة في انقلاب سيارة بكورنيش الإسكندرية

وزير الأوقاف لـ صدى البلد: انتهينا من رؤية إعداد جيل متميز من الأئمة المفكرين

"القومي للأمومة" يحبط 27 محاولة زواج أطفال خلال عيد الفطر

ماذا ستفعل مصر في سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي |فيديوجراف

ليجو تعرض نسخة لعبة من فيراري F40 الخارقة في كاليفورنيا.. فيديو وصور

جوجل تستعد لإطلاق سماعاتها الجديدة Pixel Buds Pro قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس هيئة قناة السويس: بدء استزراع ١١ مليون زريعة جمبري الأسبوع المقبل

دفن جثامين 3 طلاب سقطوا داخل ترعة في المنوفية..صور

عمرو دياب يشكر الكويت بعد حفل ثالث أيام العيد.. صور

توم كروز يحضر العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick في سان دييجو

فيديو

تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي .. اضطراب أسعار الذهب والعملات

حدث في هدوء.. تفاصيل انفصال ياسمين صبري وأبو هشيمة

إندومي وحواوشي.. الأغذية المغشوشة تغزو الأسواق وتهدد الصحة العامة.. فيديوجراف

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ