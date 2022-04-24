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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مثل المحلات.. طريقة عمل الكبدة المشوية

صدى البلد

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الكبدة المشوية.


 

أولًا المكونات..

كبدة شرائح

خل

عصير ليمون

كزبرة جافة

كمون

ملح

ثوم مفروم


 

ثانيًا طريقة تحضير الكبدة المشوية..


 

1- أحضرى وعاء عميق وضعى فيه الثوم المفروم والخل وقليل من عصير الليمون والملح والكزبرة الجافة، وقليل من الكمون وقلبيهم جيدًا حتىيتجانسوا تمامًا.


 

2- ضعى شرائح الكبدة فى الخليط واتركيها لمدة ساعة فى الثلاجة.


 

3- أحضرى صينية وقومى بمسحها بقطنة مبللة بالزيت، وضعيها على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن جيدًا.


 

4- قومى بوضع شرائح الكبدة، وقلبيها على الوجه الآخر بعد 3 دقائق حتى لا تجف.


 

5- يمكنك وضع شرائح الكبدة على الشواية الكهربائية بنفس طريقة الصينية ولكن انتبهى حتى لا تجف ولا تتركيها على النار لفترة طويلة.


 

6- تقدم الكبدة المشوية مع سلطة الطحينة والبابا غنوج، وأصابع البطاطس المحمرة، وشرائح الخيار المخلل والخبز البلدي.

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