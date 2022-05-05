نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نسرين في الصورة بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت جمبسوت فضفاض منقوش باللونين الازرق والاخضر، ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.



وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"، الذي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدي بدلة رقص، ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".

وأثارت نسرين طافش حالة من الجدل الواسع بعد نشرها عددًا من الصور عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص، ودفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية “الغزالة رايقة” معها .

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