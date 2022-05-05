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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نسرين في الصورة بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت جمبسوت فضفاض منقوش باللونين الازرق والاخضر، ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها.


وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"، الذي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدي بدلة رقص، ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".

وأثارت نسرين طافش حالة من  الجدل الواسع بعد نشرها عددًا من الصور عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص، ودفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية “الغزالة رايقة” معها .

 

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IMG_٢٠٢٢٠٥٠٥_١٦١٢١٩


 

الفنانة نسرين طافش جلسة تصوير إطلالة ساحرة تستعرض اناقتها شخصية راقصة بدلة رقص

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