مجلس النواب يؤجل نظر طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التنمية المحلية لسفره للخارج

أرجأ مجلس النواب نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير التنمية المحلية نظرا للسفر المفاجئ بالسفر إلى خارج البلاد الأسبوع القادم.

و تقرر نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان يوم الثلاثاء القادم وطلبات عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات.

و تشهد الجلسة وفقا لجدول الاعمال نظر طلب مناقشة عامة مقدم من العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وطلبات إحاطة وسؤال عن صعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة و طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية.

كما تشهد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين. ه- طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تكليف الأطباء والصيادلة.

بالاضافة الى طلبات مناقشة عامة مقدمة من: العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة والعضو عمرو حسين هندي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.