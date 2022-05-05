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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سلسلة من الفضائح.. زيلينسكي يدعو رئيس ألمانيا لزيارة كييف

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا

أجري الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث ناقش الطرفان "سوء التفاهم”.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن المحادثة جرت على خلفية سلسلة من الفضائح السياسية الدبلوماسية بين برلين وكييف بعد أن رفضت السلطات الأوكرانية استقبال شتاينماير في أبريل. 

بعد ذلك، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن موقف كييف هذا يشكل عقبة أمام زيارة المستشار إلى أوكرانيا. 

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وفي الاتصال وهو الأول بين الرئيسين منذ اندلاع الفضيحة، بحث شتاينماير وزيلينسكي "سوء الفهم الماضي”.

ودعا زيلينسكي شخصيا شتاينماير وشولتس والقيادة الألمانية بأكملها، لزيارة كييف. 

وفي وقت سابق، تعهد شتاينماير، بتقديم مزيد من المساعدات الألمانية لأوكرانيا، مؤكدا استعداده للتحدث إلى زيلينسكي.

روسيا المانيا أوكرانيا برلين رئيس ألمانيا شتاينماير كييف زيلينسكي

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