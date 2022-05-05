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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتوجيهات من المحافظ.. إحباط 5 حالات تعدٍ بمركز ومدينة الإسماعيلية

إزالة حالات تعد
إزالة حالات تعد

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم   الخميس، بإحباط محاولة بناء بدون ترخيص على مساحة ٩٠ مترا بالمركز وتمت إزالة شدة خشبية وسملات خرسانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن التصدي الفوري وبحزم  للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وخاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك .

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وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية اليوم بتنفيذ إزالة فورية لعدد ٥ حالات تعد على أرض زراعية.


وقام المتعدون ببناء منزل غير مكتمل على مساحة ١٢٠ م بجمعية العاشر من رمضان. 
أما الحالة الثانية ، فكانت لمنزل مبنى بالطوب الابيض غير مأهول بالسكان ومعروش بالسبايت على مساحة ١٠٠ م  وفى الحالة الثالثة ، تم التعدي ببناء سور بطول ٤٠٠ متر . 


وكانت الحالة الرابعة عبارة عن مبنى غير مكتمل وغير مأهولة بالسكان على مساحة ٤٠٠ متر . 
والحالة الخامسة ، تم التعدى ببناء سور بطول ٦٠٠ متر على حرم ترعة بورسعيد . 


وقامت الجهات المعنية بإزالة كافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين .

وكان محافظ الإسماعيلية أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز و المدن بالمرور الدوري خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك والتصدي بكل حزم لأي حالات تعد على الاراضي الزراعيه والبناء بدون ترخيص .

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