بينها مستودعات ذخيرة| الدفاع الروسية : استهداف 30 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهداف 30 موقعا عسكريا أوكرانيا بينها مستودعات ذخيرة بصواريخ عالية الدقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات ومروحيات الجيش الروسي دمرت 45 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد.

فيما قالت رئيسة المجلس الإقليمي لمدينة "ميكولايف" الأوكرانية حنا زمازييفا، اليوم الخميس إن 15 شخصا على الأقل قد أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية في منطقة "ميكولايف" جنوبي البلاد، وذلك جراء قصف روسي.

وأضافت زمازييفا - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات الإقليمية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في منشور لها على تطبيق تليجرام.

وبحسب زمازييفا، يبلغ حاليا عدد المدنيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المحلية جراء الإصابات التي لحقت بهم بسبب الهجمات الروسية في منطقة "ميكولايف" 157 شخصا.