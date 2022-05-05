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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيثم نبيل يستعد لتصوير كليب "مش فارقلي"

صدى البلد

يعقد المطرب والملحن هيثم نبيل جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد القاضي للوقوف على التفاصيل النهائية لفكرة كليبه الجديد لأغنية "مش فارقلي" تمهيدا لتصويره وطرحه كأول أغنية في ألبومه الذي يجهز لطرحه موسم الصيف. 

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واختار هيثم أغنية "مش فارقلي" من ضمن أغاني الألبوم لتصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات كريم سامي و هيثم نبيل وألحان هيثم نبيل وتوزيع زووم، ويعيش هيثم نبيل حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال.

الجدير بالذكر أن هيثم نبيل قدم خلال موسم دراما رمضان عدد من الأغاني الناجحة لمسلسلات "توبة" و"دايما عامر"، ونالت الأغاني اشادات واسعة من الجمهور، كما تصدرت تريند اليوتيوب فور طرحها، وكان آخر كليبات هيثم نبيل أغنية "أحلى كلام" مع المخرج محمد سامي.

سعد لمجرد محمد عدوية المخرج محمد سامي ريم سامي المخرج محمد القاضي موسم دراما رمضان

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