عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك.. صور

لاند رور ديفندر الفريدة
لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البري

قامت شركة الهندسة البريطانية Tecniq بإنشاء سيارة Land Rover Defender مخصصة للاحتفال بالذكرى الأربعين لطائرة هليكوبتر من طراز Chinook ثنائية المروحية تابعة لسلاح الجو الملكي.

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك

تم تعديل سيارة Defender الفريدة من نوعه ، والتي يطلق عليها Q40 Defender، على نطاق واسع بأجزاء مخصصة بما في ذلك هيكل السيارة المصقول يدويًا والمقصورة الداخلية على غرار قمرة القيادة ومحرك بنزين V8 توربيني مزود بشاحن توربيني.

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك

تمنح وحدة Ecoboost سعة 2.3 لتر المعاد تصميمها Q40 قوة تبلغ 303 حصانًا، مما يدفع كلا المحورين من خلال علبة تروس أوتوماتيكية بست سرعات، حيث تمت إضافة مكابح محسّنة أيضًا أقراص 345 مم في الأمام و 330 مم في الخلف.

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك

في الداخل تم تركيب مقاعد السباق المصنوعة من ألياف الكربون وتشطيبها بجلد Bridge of Weirالمخيط يدويًا في جميع الأنحاء، وتمت إضافة عجلة قيادة جديدة وأعيد تصميم لوحة العدادات لتكون "محسّنة هندسيًا" للسائق.

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك

تم الانتهاء من الجزء الأمامي من المواد الداكنة في إشارة إلى قمرة القيادة من طراز Chinook، بينما في المقصورة الخلفية المتناقضة ذات المقعدين، ويحصل الركاب على "منطقة جلوس فاخرة" ، كاملة مع كونسول مركزي لتخزين الشمبانيا.

 

تم تقسيم حجرة الأمتعة بحزام مأخوذ من حاوية تحميل الطائرة نفسها، وعمل فريق Classic Racingمن Tecniqأيضًا على Q40، حيث أعاد تطوير الهيكل ومنحه نظام تعليق جديدًا يتميز بمخمدات قابلة للبرمجة، وقضبان محسّنة ضد التدحرج وجلبة ونوابض لولبية منخفضة.

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك

يُزعم أن هذه التغييرات قد حسنت الأداء والديناميكيات والكفاءة مقارنة بسيارة الدفع الرباعي الأصلية.

 

Q40 هي مركبة لمرة واحدة، وسيتم التبرع بعائدات بيعها في Goodwood Revivalفي سبتمبر إلى الجمعية الخيرية لرابطة القوات الجوية الملكية.

 

قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Tecniq، نايجل ليمبريير: “وُلد مشروع Q40 Defenderللاحتفال بكل ما هو رائع في Chinook، حيث يعرض أحدث تقنيات السيارات والقدرات الهندسية لشركة Tecniq ودعم العمل الرائع الذي تقوم به جمعية القوات الجوية الملكية.

 

EcoBoost Q40 Chinook land rover Defender Tecniq

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

موضوعات متعلقة

رسمياً.. فيراري Purosangue تأتي بمحرك V12.. فيديو

بورشة تستثمر في بطاريات ليثيوم سيليكون ثورية جديدة.. تفاصيل

أرخص سيارة تويوتا مستعملة تبدأ من 15 ألف ريال في السعودية.. صور

لأول مرة.. الشكل التخيلي لسيارة شيفروليه بليزر

أحدث تعديلات الفئة 1 وM135i xDrive من بي إم دبليو.. صور

شركة Fisker تكشف عن سيارة رياضية خارقة.. صور

كيا تكشف عن طراز سول فيس ليفت بتحديثات جديدة .. صور

ريزفاني تشوق لسيارة رياضية جديدة بمحرك 1000 حصان .. صور

ترشيحاتنا

خطبة أول جمعة من شوال مكتوبة .. وأحمد عمر هاشم خطيبا للأزهر

لـ التجار.. ضوابط وآليات البيع عن طريق التصفية والمزايدة العلنية

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

أخبار الرياضة ... موعد أول مباراة رسمية لإيهاب جلال مع المنتخب .. "المصري" يفسخ تعاقده مع أحمد شديد قناوي

درس الهندسة وعمل ضابطا .. مفيد عاشور : الفن حاليا بلا أساتذة وسعدت كثيرا بتقديم شخصية الإمام الأكبر

أخبار العالم| مقتل 3 إسرائيليين في هجوم بتل أبيب.. وقيس سعيد يتهم الإخوان بحرق تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

منة عرفة ومحمود المهدي.. حكاية "زواج رايح جاي" برعاية السوشيال ميديا والأزمات

فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

مزق ملابسها ولكمته وبصقت عليه .. تفاصيل مشاجرات جوني ديب وآمبر هيرد

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ