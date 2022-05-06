لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك.. صور

قامت شركة الهندسة البريطانية Tecniq بإنشاء سيارة Land Rover Defender مخصصة للاحتفال بالذكرى الأربعين لطائرة هليكوبتر من طراز Chinook ثنائية المروحية تابعة لسلاح الجو الملكي.

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك

تم تعديل سيارة Defender الفريدة من نوعه ، والتي يطلق عليها Q40 Defender، على نطاق واسع بأجزاء مخصصة بما في ذلك هيكل السيارة المصقول يدويًا والمقصورة الداخلية على غرار قمرة القيادة ومحرك بنزين V8 توربيني مزود بشاحن توربيني.

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك

تمنح وحدة Ecoboost سعة 2.3 لتر المعاد تصميمها Q40 قوة تبلغ 303 حصانًا، مما يدفع كلا المحورين من خلال علبة تروس أوتوماتيكية بست سرعات، حيث تمت إضافة مكابح محسّنة أيضًا أقراص 345 مم في الأمام و 330 مم في الخلف.

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك

في الداخل تم تركيب مقاعد السباق المصنوعة من ألياف الكربون وتشطيبها بجلد Bridge of Weirالمخيط يدويًا في جميع الأنحاء، وتمت إضافة عجلة قيادة جديدة وأعيد تصميم لوحة العدادات لتكون "محسّنة هندسيًا" للسائق.

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك

تم الانتهاء من الجزء الأمامي من المواد الداكنة في إشارة إلى قمرة القيادة من طراز Chinook، بينما في المقصورة الخلفية المتناقضة ذات المقعدين، ويحصل الركاب على "منطقة جلوس فاخرة" ، كاملة مع كونسول مركزي لتخزين الشمبانيا.

تم تقسيم حجرة الأمتعة بحزام مأخوذ من حاوية تحميل الطائرة نفسها، وعمل فريق Classic Racingمن Tecniqأيضًا على Q40، حيث أعاد تطوير الهيكل ومنحه نظام تعليق جديدًا يتميز بمخمدات قابلة للبرمجة، وقضبان محسّنة ضد التدحرج وجلبة ونوابض لولبية منخفضة.

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك

يُزعم أن هذه التغييرات قد حسنت الأداء والديناميكيات والكفاءة مقارنة بسيارة الدفع الرباعي الأصلية.

Q40 هي مركبة لمرة واحدة، وسيتم التبرع بعائدات بيعها في Goodwood Revivalفي سبتمبر إلى الجمعية الخيرية لرابطة القوات الجوية الملكية.

قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Tecniq، نايجل ليمبريير: “وُلد مشروع Q40 Defenderللاحتفال بكل ما هو رائع في Chinook، حيث يعرض أحدث تقنيات السيارات والقدرات الهندسية لشركة Tecniq ودعم العمل الرائع الذي تقوم به جمعية القوات الجوية الملكية.