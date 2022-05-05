ستظهر في السماء بعد ساعات.. ما هي ظاهرة «ايتا الدالويات 2022»

من المتوقع أن تصل شهب ايتا الدالويات ذروة تساقطها هذا العام فجر الجمعة 6 مايو بسماء الوطن العربي بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

ووفقا للخبير الفلكي ماجد أبو زاهرة مؤسس الجمعية الفلكية بجدة، فإن شهب إيتا الدالويات تنشط سنوياً في الفترة من 19 أبريل إلى 28 مايو وهي من الشهب القادرة على إنتاج ما يصل إلى 60 شهابا بالساعة.

ومن المعروف أن معظم نشاطها يكون في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، أما في النصف الشمالي يمكن أن يصل إلى حوالي 30 شهاب بالساعة في المتوسط وذلك لأن نجوم " الدلو " التي تنطلق هذه الشهب من أمامها ظاهريا لا ترتفع عاليا في النصف الشمالي لكوكبنا.

وتنشأ زخات الشهب السنوية عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس عبر الحطام الغباري المتناثر على طول مدارات المذنبات في المجمل ، ومن خلال تحديد سرعة واتجاه تلك الشهب يمكن عمل مسار لذلك الحطام الغباري عبر النظام الشمسي وتحديد مصدرها ، وفي حالة شهب إيتا الدالويات فإن المصدر هو مذنب هالي.

بشكل عام أفضل وقت لمراقبة هذه الشهب في الساعات قبل ظهور ضوء الفجر بمراقبة الأفق الجنوبي الشرقي عند حوالي الساعة الخامسة صباحا، ورصدها يكون من موقع مظلم بعيدا عن التلوث الضوئي للمدن (ليس من البيت) علما بأن عين الإنسان تحتاج لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.

القمر لن يكون له تأثير هذا العام حيث سيكون في طور هلال بداية الشهر وسيغيب في وقت مبكر من المساء ، تاركًا السماء المظلمة لرؤية الشهب بشكل افضل.

يذكر أن سبب تسمية هذه الشهب "إيتا الدالويات" لأنها تنطلق ظاهرياً بالقرب من النجم الخافت "إيتا الدلو" ولكن لا توجد علاقة بين النجم والشهب ، فذلك النجم يبعد عنا مسافة 170 سنه ضوئية وهي تعادل تريليونات الكيلومترات في حين أن الشهب تضىء على إرتفاع يتراوح بين 70 الى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض.