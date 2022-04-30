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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحذير برلماني من انتشار ظاهرة التسول.. ونواب: تهدد السلم المجتمعي وتحتاج لحلول واقعية قابلة للتطبيق.. والتعاطف مع المتسولين يزيد الوضع سوءا

التسول
التسول

برلماني: انتشار ظاهرة التسول يتطلب البحث عن حلول سريعة قابلة للتطبيق واقعيا

برلمانية: التعاطف مع المتسولين يؤدي إلى انتشار الظاهرة بشكل كبير

قبل العيد.. روشتة برلمانية للقضاء على ظاهرة التسول داخل المجتمع 

 

يحل علينا عيد الفطر المبارك يوم الاثنين القادم، وهي المناسبة العظيمة التي تجمع الأمة الإسلامية دون فوارق، ويكثر في هذا اليوم أعمال الود والخير، حيث يقوم الجميع بزيارة بعضهم البعض إضافة إلى كثرة أعمال الصدقات.

وللأسف الشديد يتزامن مع قدوم هذه المناسبة، انتشار ظاهرة التسول والتي تعد من الجرائم المنتشرة بشكل كبير خاصة في أيام الأعياد، نظرا لتأثيرها السلبي على المجتمع، عن طريق استغلال بعض الأشخاص خلال هذه الأيام في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها.

 

والتفت نواب البرلمان لهذه الظاهرة، محذرين من انتشارها لما تمثله من خطورة بالغة على المجتمع وما ينجم عنها من أضرار أبرزها خطف الأطفال لاستغلالهم في هذا الجرم والذي يعاقب عليه القانون.

 

وعن هذا قال النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ظاهرة التسول من الظواهر المؤرقة والتي تمثل مشكلة اجتماعية خطيرة، موضحا إنها تتنامى رغم جهود الدولة المصرية للقضاء عليها لما لها من خطورة وتهديد اجتماعي.

 

ونوه العمدة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد، أن هذه الظاهرة عالمية وليس مقتصرة على مصر فقط، منوها أنها ظاهرة تعاني منها معظم المجتمعات، في مختلف الدول وتمثل أزمة مهددة للأمن الاجتماعي لأضرارها المتعددة التي لا تحمد عقباها.

 

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن وجود أطفال في الشارع دون مأوى آمن ودون الحد الأدنى لأي رعاية، يؤدي إلى اتجاههم للتسول واستغلالهم من قبل عصابات يكونوا السبب في دخولهم عالم الجريمة من أوسع الأبواب.

 

واستطرد النائب عصام العمدة، أن هذه الظاهرة يتنامى انتشارها وتتزايد خاصة في أيام الأعياد، حيث ينتشر مرتادي هذه المهنة بالمحلات والمنازل بشكل واسع، وهو ما يتطلب أن يكون هناك معالجة للظاهرة ووضع حلول قابلة للتطبيق.

 

واختتم عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، أن التسول من السلوكيات الخاطئة التي نراها في الشوارع كما أنها جريمة يعاقب عليها القانون.

 

وقالت النائبة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، أن ظاهرة التسول ظاهرة اجتماعية سلبية وغير حضارية، منوهة أن المتسولون والذين يكونوا عاطلين عن العمل يلجأون للتسول كأسهل وسيلة لجلب المال.

 

وتابعت البيومي في تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أن المتسولين يكثر وجودهم في بعض المواسم خاصةً في شهر رمضان الذي يكثر فيه اخراج الصدقات، وأيضا أيام الأعياد حيث يتجولون على المحال العامة في الشوارع وأيضا المنازل.

 

وعددت النائبة جيهان البيومي، طرق لعلاج هذه الظاهرة، منوهة أن أول طريقة هي محاربة الفقر والبطالة، ويمكن ذلك من خلال توفير فرص عمل للقادرين على العمل وخلق فرص عمل جديدة، وذلك بإعداد وتنفيذ برامج مناسبة لتعليمهم حرف يدوية مناسبة لقدراتهم وأيضا العمل على نشر الوعي الديني للحض على العمل.

 

وتابعت أن الطريقة الثانية تتمثل في الجمعيات الخيرية، حيث السعي في أن تصل المساعدات المالية لمستحقيها من أموال الزكاة والصدقات ويكون إنفاقها في مصارفها الشرعية، مشيرة إلى إنه أيضا يتم  فرض عقوبات على المتسولين، عن طريق تشكيل فريق لمكافحة التسول والقبض على المتسولين وفرض عقوبة السجن أو غرامة مالية  وذلك للحد من هذه الظاهرة.

 

وعلقت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على انتشار ظاهرة التسول بالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك والتي تتشر خلاله بشكل كبير، منوهة أنه يجب أن يكون هناك توعيه للمواطن الذي يقوم بإعطاء المتسولين أموال، أو صدقات لأنه بذلك الامر يقوم بتحفيزهم على الاستمرار فيما يقوموا بعملهم وبالتالي انتشار الظاهرة.

 

وتابعت سعيد في تصريحاتها لـ" صدى البلد"، أنه لابد من تشديد الرقابة من المحليات علي المتسولين والتعامل معهم مثل الباعة الجائلين، لان ظاهرة التسول سبب رئيسي في انتشار ظاهرة خطف الأطفال لاستغلالهم في التسول و استعطاف المواطنين.

 

وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن البعض أصبح يربح من مهنة التسول اكثر من العمل، معقبة: "يوجد شباب يرفض التقيد بوظيفة لأن دخلها أقل مما يتحصل عليه من التسول وهو سبب كبير في انتشار هذه الظاهرة وتزايدها أيضا".

 

واختتمت النائبة ايرين سعيد، إنه يجب أن يكون هناك تفعيل لدور شرطة مترو الأنفاق ومن نزول هؤلاء لعربات المترو، والبحث عن صحيفتهم الجنائية لأن بعضهم له سوابق إجرامية ويقوم بابتزاز المواطنين.

البرلمان مجلس النواب مترو الأنفاق عيد الفطر ظاهرة التسول الدولة المصرية

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