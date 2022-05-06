انهيار منزل مكون من طابقين بمركز أبوتيج

انهار منزل مكون من طابقين بقرية المسعودي بمركز أبوتيج بأسيوط دون وقوع خسائر بشرية.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من الاهالي بانهيار منزل مكون من طابقين بقرية المسعودي دون وقوع خسائر بشرية.



على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والانقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين ملك " محمود. س. م" دون وقوع خسائر بشرية.



وفرضت قوات الأمن والحماية المدنية كردونا أمنيا لتأمين المنازل المجاورة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة