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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عربيتك أغلى .. اعرف أسعار سيارات أشهر نجوم هوليود | صور

عربيتك أغلى .. اعرف
عربيتك أغلى .. اعرف أسعار سيارات مشاهير هوليود

بمجرد الحديث عن نجوم ومشاهير العالم خاصةً فى “هوليود” حيث الأفلام الخارقة والأجور الأسطورية لأبطالها، يفكر الكثيرون حول درجة الرفاهية المترفة التى يعيشها أبرز هولاء المشاهير، إلا أنه لكل قاعدة شواذ.

وبحسب موقع “برايت سايد”، هناك نجوم أخرين يفضلون الحياة العادية بعيداً عن صخب الثراء الفاحش، لدرجة أنه قدم يمتلكون سيارات زهيدة الثمن، منهم بطل هاري بوتر، وأغنى رجل فى العالم جيف بيزوس، ومن الممكن جداً أن تكون سيارتك العادية أغلى ثمناً من سيارات أبرزهم.

1- كاميرون دياز - تويوتا بريوس

كاميرون دياز - تويوتا بريوس

تمتلك النجمة الشهيرة كاميرون دياز التى ترشحت أربع مرات لجائزة الجولدن جلوب، بينما فازت بـ 18 جائزة أخري، سيارة يابانية متواضعة وهي تويوتا بريوس موديل 2015، والتى يتراوح سعرها من 13 ألف حتي 20 ألف دولار، حسب تجهيزاتها و حالتها.

2- جاستن تمبرلك - فولكس فاجن جيتا

جاستن تمبرلك - فولكس فاجن جيتا

جاء نصيبه أفضل قليلاً من سابقته، حيث يقتني المغنى المعروف سيارة ألمانية وهي فولكس فاجن جيتا موديل 2011، فهو لا يميل للسيارات الفارهة بل يفضل السيارات المريحة، ولعل الجميلة الألمانية واحدة من أكثر السيارات راحة، ويبلغ سعرها حوالى 13 ألف دولار.

3- جينيفر لورانس - فولكس فاجن ايوس

جينيفر لورانس - فولكس فاجن ايوس

تخيل أن جينيفر لورانس جنت أفلامها أكثر من 6 مليارات دولارات، وأرخص أفلامها حقق 653 مليون دولاراً، وهي الممثلة الحاصلة على جائزة الأوسكار فى عام 2013، وأيضاً الأعلي أجراً بالعالم في عامي 2015 و2016، والتي التقطتها عدسات البابا راتزي وهي تقود سيارة متواضعة مقارنة بثروتها، وهي فولكس فاجن ايوس موديل 2011، ويبلغ سعرها حوالى 13500 دولار.

4- جيف بيزوس - هوندا أكورد

جيف بيزوس - هوندا أكورد

مجرد تواجد هذا الرجل بالقائمة أمر صادم للغاية، فهو جيف بيزوس أغنى رجل على وجه الأرض، فمن المفترض أن تكون سيارته فريدة من نوعها ،أو مرصعة بالذهب والماس، ولكنه مثل أشباهه من المشاهير لايميل للسيارت الفاخرة، ويفضل المتوسطة والمريحة منها، ويقود سيارة هوندا أكورد موديل 2017 منذ سنوات حت وقتنا هذا، ويبلغ سعرها حوالى 23 ألف دولار.

5- دانيال رادكليف - فيات جراند بونتو

دانيال رادكليف - فيات جراند بونتو

أشهر طفل فى العالم و بطل واحدة من أكثر أنجح سلاسل الأفلام فى العالم، وهو دانيال رادكليف أو هاري بوتر كما يفضل البعض مناداته حتي الآن، الذي يمتلك ثروة تتخطي حاجز الـ 115 مليون دولاراً، التقط أيضاً وهو يقود سيارة فيات جراند بونتو موديل 2018، وبرر ذلك بحبه للسيارات صديقة البيئة، وبلغ سعر السيارة حوالى 12.6 ألف دولار.

6- ليبرون جيمس - جيب رانجلر

ليبرون جيمس - جيب رانجلر

انضم نجم كرة السلة الأمريكية ولاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز، أحد أشهر لاعبيها ليبرون جيمس للقائمة، وأحد أعلى لاعبي كرة السلة أجراً فى الولايات المتحدة والعالم، بعدما ظهر بسيارته جيب رانجلر موديل 2013 “برتقالية” اللون، والتى غير لونها بنفسه، بينما يبلغ سعرها حوالى 30 ألف دولار أمريكي.

7- ليوناردو دي كابريو - تويتا بريوس

 ليوناردو دي كابريو - تويتا بريوس

جاء وسيم هوليود “ ليوناردو دي كابريو” بطل الفيلم الرومانسي المعروف تيتانيك، والحاصل على جائزة أوسكار، الذى أتحفنا بالعديد من الأفلام مثل “ذئب وول ستريت”، والذى يؤمن لأقصي حد بضرورة الحفاظ على البيئة، لذلك يقتني سيارة تويوتا بريوس موديل 2015، والتى يتراوح سعرها من 13 ألف حتي 20 ألف دولار، لدرجة أنه أهداها لصديقته السابقة بليك ليفلي.

يري ليوناردو أن مشاهير هوليود عليهم أن يكونوا قدوة للعامة، ويقتنوا سيارات اقتصادية صديقة للبيئة، لتحفيزهم على تفضيلها عن الأخري باهظة الثمن ذات معدل إستهلاك الوقود الأعلى.

هوليود المشاهير مشاهير العالم هاري بوتر جيف بيزوس سيارات

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