موعد مباراة روما الإيطالي وفينورد الهولندي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

تأهل فريقا روما الإيطالي وفينورد الهولندي ل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

وستقام مباراة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين روما وفينورد يوم ٢٥ مايو الجاري علي ملعب ارينا كومبيتاري في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهرة .

وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتس .

وكانت مباراة الذهاب بين مارسيليا وفينورد انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-2 في المواجهة التي أقيمت في هولندا.

بينما نجح فريق روما الإيطالي في الفوز بهدف على نظيره ليستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بينهما في إياب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتأهل فريق روما بشكل رسمي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وذلك بمجموع المباراتين 2/1،وكانت مباراة الذهاب بين فريقي روما وليستر سيتي قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملاعب الإنجليز.

وجاء الهدف الوحيد عن طريق لاعب تشيلسي السابق تامي أبراهام في الدقيقة 11 من عمر وزمن الشوط الأول.

ويواجه فريق روما نظيره فينورد الهولندي، والذي تأهل على حساب أولمبيك مارسيليا الفرنسي بنتيجة 3/2.

حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 3/2 لصالح فينورد، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين.