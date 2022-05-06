أحدث ظهور لـ أمير كرارة مع الدلافين على انستجرام.. شاهد

شارك الفنان أمير كرارة صورا جديدة في أحدث ظهور عبر خاصية الاستوري، بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاحتماعي انستجرام.

وظهر كرارة رفقة الدلافين في حمام سباحة كبير، ولاقت الصور اعجاب متابعيه عبر السوشيال ميديا.

يشارك فى بطولة مسلسل “العائدون” كل من أمير كرارة وهانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، ومن المقرر عرضه عبر مجموعة قنوات dmc - منصة watch it - قناة دبي، بالإضافة إلى منصة شاهد “عربياً”.

تدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.