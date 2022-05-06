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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في وضح النهار.. لصوص يسرقون متجر مجوهرات معروف وسط باريس| شاهد

في وضح النهار..لصوص
في وضح النهار..لصوص يسرقون متجر مجوهرات معروف وسط باريس

تعرض متجر شهير للساعات والمجوهرات تابعا لـ«شانيل» للسرقة في وضح النهار بوسط العاصمة الفرنسية باريس. 

واستخدم المسلحون مسدسا واحدا على الأقل من أجل سرقة المتجر، أمس الخميس، ثم لاذوا بالفرار على متن دراجتين ناريتين.

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وأظهرت مقاطع فيديو على تطبيق «تويتر» تحققت الشرطة من صحتها لصاً كان يحمل ما بدا أنه سلاح آلي خارج المتجر في شارع رو دي لا باي.

وبعد ثوان، خرج 3 لصوص آخرين يرتدون ملابس سوداء ويضعون خوذات من المتجر حاملين حقائب ثم انطلق الأربعة على متن دراجتين ناريتين.

وعلقت شرطة باريس بإن عملية السطو وقعت في وضح النهار بمنطقة بلاس فاندوم وسط العاصمة التي شهدت عملية سرقة أخرى لسرقة مقتنيات باهظة الثمن العام الماضي.

من جانبها، أوضحت «شانيل» أنه لم يصب أحداً بأذى، وأنها تتعاون مع الشرطة فيما لم يكشف مسؤولو المتجر عن قيمة البضائع المسروقة.

وأعلنت الشرطة أنها لم تصل بعد إلى معلومات عن هويات اللصوص.

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