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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن متأثرا بإصابته بجرح قطعي في الرقبة والنيابة تقرر تشريح الجثة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي مسن مصرعة متأثراً بإصابته بجرح قطعي في الرقبة داخل مسكنه في منطقة الورش بالشرقية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول " فتحي ح م"، 56 سنة، مُقيم في شارع الورش نطاق قسم شرطة أول الزقازيق، مصابًا بجرح قطعي في الرقبة وتوفى متأثرًا بإصابته.

 

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بالانتقال والفحص تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، فيما أفادت المعلومات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة نجل زوجة المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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