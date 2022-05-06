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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص تدخل لفض مشاجرة بين جيرانه بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته التى أودت بحياته خلاله تدخله لفض مشاجرة بين جيرانه بقرية العكل دائرة مركز ديرب نجم وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ديرب نجم وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ديرب نجم بوصول " محمد ع أ " 45 سنة مهندس زراعى، مقيم قرية العكل دائرة المركز جثة هامدة وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي عليه من حدوث وفاته نتيجة حدوث تجمع دموي أدى إلى نزيف داخلي، وأسفر عن  وفاته.

وأكدت التحريات حدوث مشاجرة بين طرف أول عامل وشقيقه وطرف ثاني شقيقين بالقرية بسبب خلافات الجيران ولهو الأطفال، تدخل المجنى عليه لفض المشاجرة بينهما فحدث إصابته التي أودت بحياته، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، من القبض على الطرفين 4 أشخاص، وتم تحرير  محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.

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تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وملابساتها والأداة المستخدمة في الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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