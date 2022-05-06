اقبال كثيف لتوريد القمح بصوامع القنطرة شرق

قال المهندس سمير رمضان مسؤول الزراعة في صوامع القنطرة شرق أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي الان بلغ الإجمالي 1012,845 طن قمح إلى صوامع القنطرة شرق بلغت.

كما أشار إلى زراعة أكثر من ١١ الف فدان بمركز القنطرة شرق، وأن الصوامع المتطورة و المخصصة لهذا الغرض تمنع حدوث فاقد وإن الأسبوع الأول من بدء موسم التوريد شهد إقبالا على توريد القمح من اليوم الأول للتوريد وتم التسهيل على المزارعين في التوريد ويمكن أن يتوجه لصوامع القنطرة شرق لتسليم القمح.

مؤكداً على أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية زراعة المحصول وحصادة و حتى توريد المحصول.

وتم تطبيق كافه الإجراءات الاحترازية بالصوامع والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام ، وأضاف أنه يتم التسليم، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة

وأوضح المهندس نفادي مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق أن إجمالي المساحة الفعلية المزروعة بمحصول القمح هذا العام قد تزيد عن الف فدان عن العام الماضي، وتم الزراعة بالتقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة و الأصناف ذات الجودة والإنتاجية العالية وهم مصر 1، ومصر2، ومصر 3 وسدس 14 وجيزة 171 وغيرها من الأصناف عالية الإنتاج والمقاومة للأصداء وتتحمل الجفاف والملوحة وتتم زراعتها بطريقة الزراعة علي مصاطب و بطريقة التسطير والموفرتين في كمية التقاوي المياه المستخدمة في الري.

وأضاف المهندس نفادي ان أهمية الحقول الإرشادية التي تم تنفيذها بالقنطرة شرق أن الهدف منها هو مساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والري، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح لافتًا إلى أن المزارع المصري لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدته لنتائجها بصورة فعلية.

وأشاد المهندس نفادي بمزارع القنطرة شرق في تطبيق الممارسات الزراعية الصحيحة حيث إتباع الإرشادات الهامة والضرورية للحقول الإرشادية تساهم في زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتي تحقق زيادة دخل الفلاح وزيادة وفي الموارد المالية للدولة وزيادة في حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد من الخارج حيث تلعب الحقول الإرشادية دورا محوريا في زيادة الإنتاج.

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