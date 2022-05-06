عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقبال كثيف لتوريد القمح بصوامع القنطرة شرق

اقبال علي توريد القمح
اقبال علي توريد القمح بشرق القناة

قال المهندس  سمير رمضان مسؤول الزراعة في صوامع القنطرة شرق  أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي الان بلغ  الإجمالي  1012,845 طن   قمح إلى صوامع القنطرة شرق بلغت.

بتوجيهات من المحافظ.. إحباط 5 حالات تعدٍ بمركز ومدينة الإسماعيلية

كما أشار  إلى  زراعة  أكثر من ١١ الف فدان بمركز القنطرة شرق، وأن الصوامع المتطورة و المخصصة لهذا الغرض تمنع حدوث فاقد وإن الأسبوع الأول من بدء موسم التوريد شهد إقبالا على توريد القمح من اليوم الأول للتوريد وتم التسهيل على  المزارعين في التوريد ويمكن  أن يتوجه لصوامع القنطرة شرق لتسليم القمح.
مؤكداً على  أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية زراعة المحصول وحصادة و حتى توريد المحصول. 

محافظة الإسماعيلية تعلن تفاصيل إقامة مهرجان الربيع

وتم تطبيق كافه الإجراءات الاحترازية بالصوامع والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام ، وأضاف أنه يتم التسليم، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة

وأوضح المهندس نفادي  مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق أن إجمالي المساحة الفعلية المزروعة بمحصول القمح هذا العام قد تزيد عن الف  فدان عن العام الماضي، وتم الزراعة بالتقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة و الأصناف ذات الجودة والإنتاجية العالية وهم مصر 1، ومصر2، ومصر 3 وسدس 14  وجيزة 171  وغيرها من الأصناف عالية الإنتاج والمقاومة للأصداء وتتحمل الجفاف والملوحة وتتم زراعتها بطريقة الزراعة علي مصاطب و بطريقة التسطير والموفرتين في كمية التقاوي المياه المستخدمة في الري.

وأضاف المهندس نفادي ان أهمية الحقول الإرشادية التي تم تنفيذها بالقنطرة شرق أن الهدف منها هو مساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والري، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح لافتًا إلى أن المزارع المصري لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدته لنتائجها بصورة فعلية.

وأشاد المهندس نفادي بمزارع القنطرة شرق في تطبيق الممارسات الزراعية الصحيحة حيث إتباع الإرشادات الهامة والضرورية للحقول الإرشادية تساهم في زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتي تحقق زيادة دخل الفلاح وزيادة وفي الموارد المالية للدولة وزيادة في حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد من الخارج حيث تلعب الحقول الإرشادية دورا محوريا في زيادة الإنتاج.

received_1459182861168751
received_1459182861168751
received_404012517979773
received_404012517979773
received_409424844520797
received_409424844520797
received_525920139315469
received_525920139315469
received_3162338687323407
received_3162338687323407
received_1063221390936976
received_1063221390936976
received_701862354268904
received_701862354268904
received_4976395389123619
received_4976395389123619
received_553819319422780
received_553819319422780
الاسماعيلية اخبار المحافظات المحافظات اخبار الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

صورة قلبت مصر| تامر أمين يتحدث عن أبو هشيمة وياسمين صبري ..فيديو

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

خبر سار للمصريين.. انخفاض أسعار الحديد بالأسواق بتدخل من الحكومة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

ماذا حدث في الإسراء والمعراج بالتفصيل؟.. 25 مشهد بين السماء والأرض

محافظ بورسعيد يوجه بزيادة الرقعة المنزرعة من محصول البنجر

اكتفاء ذاتي.. مصر تضع نفسها على الخريطة العالمية لتداول الغاز الطبيعي والتصدير|إنفوجراف

لقاءات الرئيس السيسي في بروكسل تتصدر اهتمامات الصحف

لماذا سميت الأيام البيض بهذا الاسم و فضل صيامها ؟.. معلومات لا يعرفها الكثير

حكم صيام الأيام البيض .. وفضله والأعمال المسحتبة في رجب

دعاء الأيام البيض .. يغفر الذنوب ويزيد الرزق ويفك الكرب

ما أسباب الابتلاء والمصائب .. 7 عطايا إلهية للصابرين

ترشيحاتنا

تفاصيل حادث إلعاد..17 قتيلا إسرائيليا جراء 6 هجمات فلسطينية خلال شهرين

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

الصحة: فحص 107 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

حصاد الزراعة.. 225 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال إجازة عيد الفطر.. إنفوجراف

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 6-5-2022

اليوم.. حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في سهل حشيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

من الحاسة السابعة لهوليوود.. من عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو؟

أول نقيب ممثلين بمصر|لماذا تمنى يوسف وهبي العمل أجيرًا عند جورج أبيض

قبل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي..هذه رسائل الحب المتبادلة بينهما

فيديو

سمعت مهرجانات كتير.. أحمد صفوت يكشف سر نجاحه في مسلسل المشوار

من الحب ما قتل.. قصة دينا وكريم من الخطوبة حتى الموت.. فيديو

مربوحة ونفادي ومخرج المسلسل.. نجوم الكبير أوي 6 يتحدثون "فيديوجراف"

موجات حر مرتفعة.. تفاصيل أسوأ صيف قادم على مصر.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ