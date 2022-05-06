شرطة الاحتلال تنفذ مطاردات واسعة بحثا عن فلسطينيين يشتبه بتنفيذهما هجوم إلعاد

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن شنت عملية مطاردة واسعة بحثا عن فلسطينيين يشتبه في قتلهما ثلاثة أشخاص في هجوم وقع بمدينة إلعاد إسرائيل.

ويعد هجوم إلعاد، هو الأحدث في تصاعد للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الآونة الأخيرة والذي أثار مخاوف من الانزلاق مرة أخرى إلى صراع أوسع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد الهجوم الذي وقع في مدينة إلعاد على بعد 15 كيلومترا من تل أبيب "سنصل إلى الإرهابيين وبيئتهم الداعمة وسيدفعون الثمن".

وقال شهود ومسعفو الطوارئ إن المهاجمين استخدما فؤوسا في الهجوم وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة، بحسب مسعفين.

وحددت الشرطة هوية المهاجمين وقالت إنهما فلسطينيان من منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأضافت أنهما فرا على الأرجح من مكان الحادث في سيارة. وأقامت الشرطة حواجز على الطرق ودفعت بمروحية وطلبت مساعدة السكان في العثور على المشتبه بهما.

ومدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الإغلاق الذي فُرض على الضفة الغربية وقطاع غزة قبيل العطلة الإسرائيلية لمنع الفلسطينيين من دخول إسرائيل، حتى يوم الأحد.