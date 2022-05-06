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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تبدأ الأحد القادم

ننشر خطة القوافل الطبية العلاجية خلال مايو ضمن حياة كريمة بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر مايو 2022 والتي تبدأ الأحد القادم 8 مايو الجاري بعدد من القرى بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجاً.

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وأوضح المحافظ أن القوافل الطبية علاجية تبدأ من يوم 8 : 30 مايو الجاري ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي الأحد والاثنين 8 و9 مايو بقرية دكرن بمركز أبوتيج تنتقل بعدها لقرية سلام بمركز أسيوط يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 مايو ثم يومي السبت والأحد يومي 14 و15 مايو بقرية المسعودي بأبوتيج ويومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 مايو بقرية العزايزة بمركز الغنايم ويومي السبت والأحد 21 و22 مايو بقرية دير الجنادلة بالغنايم بعدها تتوجه يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 مايو لقرية عرب مطير بمركز الفتح ويومي الأربعاء والخميس يومي 25و26 مايو بقرية الكلابات بمركز الفتح وتنهي القوافل أعمالها يومي الاثنين والثلاثاء يومي 29 و30 مايو بقرية الشناينة بمركز صدفا.


وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بالمحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

 

 لافتًا إلى أن هذه القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

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