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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 9 حالات تعد في المهد بقرى مراكز أسيوط والقوصية والفتح

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتثكيف الجهود واستمرار حملات الرصد والمتابعة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خاصة خلال فترة العطلات والأجازات الرسمية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذاً لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول ميدانيا لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات جديدة في مهدها على الفور فضلا عن إزالة كافة التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، لافتًا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مؤكدًا أن جهود كافة الأجهزة المحافظة مستمرة لإيقاف هذه المخالفات وتلك التعديات، وذلك حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل  حسم حيال المخالفين.


وفي هذا الإطار نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط حملة برئاسة حسني درويش رئيس المركز لإزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بالقرى التابعة للمركز وأسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف 4 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية حيث شملت الإزالة قرى الزاوية والمطيعة وذلك بمشاركة كرم بعدالحفيظ نائب رئيس المركز ورؤساء قرى المطيعة وأولاد إبراهيم والزاوية.


كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية 3 حالات تعدي منهم حالتين على قطعة أرض زراعية مساحتها 2 قيراط بقرية عرب الجهمة التابعة للوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى فضلا عن فط شدة خشبية للدور الأول العلوي بقرية الحبالصة التابعة للوحدة المحلية لقرية مير وذلك خلال حملة برئاسة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ومشاركة نواب المركز ومسئولي الازالات وحماية الأراضي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وواضلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمت إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية بناحية بني زيد الأكراد خلال حملة بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز وأسامة كامل نائب رئيس المركز ومسئولي الإدارة الهندسية ورئيس الوحدة المحلية بقرية بني زيد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف والتصدى لها بكل حسم وشدة بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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