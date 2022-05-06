محافظ أسيوط: توريد 5660 طن قمح بالصوامع والشون منذ بداية الموسم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن إجمالي توريد محصول القمح بلغ 5660 طنًا منذ بداية موسم التوريد وحتى اليوم بجميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 30 شونة وهنجر وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين.



وأوضح محافظ أسيوط أن عمليات توريد الأقماح تسير بشكل منتظم وبدون أي مشكلات ودون عقبات مع تلقي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تقارير من الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.



وأكد اللواء عصام سعد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام منوهًا إلى ان هناك لجاناً متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح فضلا عن التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.



وشدد المحافظ على التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وكافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أية كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح كما وجه بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.



وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة حيث يبلغ سعر الأردب ٨٨٥ جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط و٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣ قيراط و٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022.



وأشارت وزارة الزراعة بأسيوط إلى تشكيل لجان بالمديرية لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 والتعامل الفوري مع أي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية لتوريد الأقماح وتقديم كافة التسهيلات والحوافز للمزارعين.