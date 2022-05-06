أسنانه حادة.. العثور على حبار عملاق نادر على شاطىء أفريقي| صور

أصيب رواد أحد الشواطىء في كوميتجي بجنوب إفريقيا، بحالة مزدوجة من الصدمة والذهول عندوا وجدوا حبارا عملاقا.

وتدفق الكثير من السكان المحليين لرؤية الحبار النادر ذي الأسنان الحادة قبل بيعه بالآلاف، حسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية.

وهرع علي بولس 44 عاماً وأبنائه المهووسين بالحياة البرية، إلى الشاطئ عندما سمعوا عن الرؤية النادرة جداً للحبار.

وقال «بولس»: «بعد أن أبلغنا جارنا عن وجود الحبار هرعنا إلى الشاطئ، ولم أصدق حجمه، فطوله حوالي 11 قدماً و 5 بوصات».

وأضاف الشخص الذي نشر صور الحبار عبر «الإنترنت»: «أكثر ما لفت انتباهي في الحبار العملاق هي أسنانه الحادة والتي علمت أنها تستخدم للدفاع عن نفسها ضد حيتان العنبر».

وأوضح أن بعض الصيادين المحليين نحتوا الحبار من أجل اللحم للأسف بعد تمكنهم من التقاط بعض الصور الرائعة.

من جانبه، نبه جون فريدمان ضابط الحياة البرية في جمعية رأس الرجاء الصالح لمنع القسوة على الحيوانات (SPCA) لوسائل الإعلام المحلية، أنه كان قادرًا فقط على إنقاذ بضع عينات من الأنسجة للمتحف.

وتم بيع حبار عملاق ميت مقابل 57400 جنيه إسترليني في عام 2005.



