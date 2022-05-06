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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط: رفع درجة الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني غدا

امتحانات
امتحانات

تواصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، للاطمئنان على آخر الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ والتى ستبدأ غدًا السبت وحتى ١٢ مايو لصفوف النقل ومن ١٤ مايو وحتى ١٩ مايو للشهادة الإعدادية.

أصدرت "المحافظ" عدد من التوجيهات جاء أهمها التأكد من جاهزية جميع اللجان بكافة المدارس، ورفع درجة الاستعداد لتوفير مناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وذلك تحت مظلة من التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

من جانبه، أكد مدير مديرية التربية والتعليم أن جميع المدارس التزمت بالخريطة الزمنية للانتهاء من جميع المناهج بكل مادة، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على موجهي المواد بوضع امتحانات فى مستوى الطالب المتوسط.

ولفت إلى أنه وتنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط فقد تم التأكيد على تفعيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لرصد أى مشكلة والتعامل معها فورًا، والتنبيه على وجود امتحانات تخلفات للطلاب الذين لديهم عذر تم قبوله من قبل مدير المدرسة ومدير عام الإدارة للشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول.

 

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