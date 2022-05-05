"تموين دمياط": توريد 940 طن قمح لشون وصوامع المحافظة

أكد مدير عام التموين بدمياط السيد على العزاوي، أن شون صوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم الخميس 940 طنا و502 كيلو جرام من الأقماح، مشيرا إلى أن عملية توريد محصول القمح إلى المطاحن مستمرة دون أية مشكلات.



وأكد العزاوى - في بيان اليوم الخميس - حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين؛ لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام، مشيرا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوريد بالصوامع والشون بمختلف مراكز المحافظة.



وأشار إلى أن سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2022، 865 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط.