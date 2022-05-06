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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن في أسبوع.. خدمات لـ4 ملايين أسرة و900 ألف بطاقة لذوي الإعاقة| فيديو

صدى البلد

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي  الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة  من  ٣٠ إبريل إلي ٦ مايو، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

 

الأحد 1مايو

• التضامن الاجتماعي تقود حملة مكثفة لتنظيم وحوكمة التبرعات الإلكترونية، وترصد تطبيق ما نصل عليه قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية بوجوب الحصول على موافقة الوزارة قبل إطلاق حملات جمع المال والتبرعات النقدية والعينية.

 

• وصول عدد بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم استخراجها الى 900 ألف بطاقة، وتشجع أصحاب الإعاقات الشديدة بالتقدم للحصول على البطاقة بكشف طبي غير مميكن تم اجراؤه في عام 2018 أو بعدها.

الاثنين 2 مايو

• وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية السيد رئيس الجمهورية بعيد الفطر المبارك لأبناء الشهداء والأيتام وذوي الإعاقة.

• القباج توجه بتكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من التعاطي والإدمان خاصة في الأعياد والاحتفالات، وتؤكد على التأهب المستمر لصندوق مكافحة وعلاج التعاطي والادمان للرد على الاستفسارات وتقديم العلاج في سرية تامة وبالمجان.

• التضامن الاجتماعي تكثر من الزيارات المفاجئة على مؤسسات الرعاية في محافظات مختلفة، وتعمل على غلق المؤسسات المخالفة وغير الفعالة بما يتنافى مع مصلحة الطفل الفضلى.

الثلاثاء 3 مايو

• القباج تنتهي من مراجعة استمارة البيانات المتكاملة للأسرة في محافظات حياة كريمة، وجاري ميكنتها في تطبيق متخصص لبدء مرحلة حصر وعي واتجاهات وممارسات 4 مليون أسرة وتحديثها دورياً.

 

• التضامن الاجتماعي تستعرض تقرير حول خدمات وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للطلاب ذوي الإعاقة، بما يشمل المصروفات الدراسية، والأجهزة التعويضية، ومترجمي الإشارة، ورفيق الكفيف، وأنشطة التوعية، واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

• في إطار الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ينفذ ورش عمل تفاعلية بمحافظة البحر الأحمر.

 

الأربعاء 4 مايو

• أنشطة ترفيهية ورياضية للمتعافين بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان طوال أيام عيد الفطر المبارك.

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يستعد لتدريب الرائدات الاجتماعيات ورجال الدين لتوحيد الرسائل الاجتماعية والدينية تحت مظلة برنامج "وعي" لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي الإيجابي.

• بنك ناصر الاجتماعي يتوسع في تغطية خدماته المصرفية والاجتماعية في المراكز الإدارية المختلفة مع انشاءه أفرع جديدة بالتعاون مع الشئون الاجتماعية.

 

الخميس 5 مايو

• وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا مفصلًا عن جهود مشروع "2 كفاية".. وتحقيق 9 ملايين زيارة منزلية لمليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل.

• التضامن الاجتماعي تعقد اجتماعا موسعا مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في قطاعات البيئة المستدامة بعد العيد لتكامل الجهود الأهلية بالتنسيق مع وزارة البيئة.

https://fb.watch/cQVbkgkGL3/

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