منافسة قوية بين مبيعات السيارات "الأوروبية والصينية" بالسوق المصري.. تفاصيل

يضم السوق المصري للسيارات باقة من الطرازات المتوعة بين فئة السيدان والهاشتباك والرياضية متعددة الاستخدام، وتحمل هذه الاصدارات حزمة من التجهيزات الفنية والتقنية، وذلك باختلاف الفئات المطروحة وايضا بحسب العلامة التجارية ولمسات كل صانع.

منافسة قوية بين مبيعات السيارات "الاوروبية والصينية" بالسوق المصري.. تفاصيل

و ازدادت المنافسة داخل السوق المصري للسيارات بين حجم مبيعات الاصدارات الاوروبية والسيارات الصينية واليابانية، بعد أن تصدرت شركة سوزوكي مبيعات السيارات المستوردة بالسوق المحلي، حيث استحوذت على حصة تسويقية قدرت بـ 17.2%، لتحقق خلال الربع الاول من العام الجاري مبيعات وصلت إلى 7040 سيارة.

وبحسب تقارير الاميك سجلت شركة فيات الايطالية المرتبة الثانية من مبيعات السيارات الاوروبية، بعد ان وصلت حصتها التسويقية إلى 11.8% بعدد 4829 سيارة، ثم تتبعها الصانعة الكورية الجنوبية كيا بعدد 4676 سيارة اي بحصة تسويقية بلغت 11.4%.

منافسة قوية بين مبيعات السيارات "الاوروبية والصينية" بالسوق المصري.. تفاصيل

وجاءت تويوتا في المركز الرابع بعدد 4445 سيارة مع حصة تسويقية تقدرت بـ 10.9%، بينما جاءت الشركة الصينية في المركز الخامس بخصة سوقية بلغت 9.4% اي بنحو 3823 سيارة، ثم هيونداي في المرتبة السادسة بعدد 3567 سيارة اي بحصة تسويقية قدرها 8.7%

منافسة قوية بين مبيعات السيارات "الاوروبية والصينية" بالسوق المصري

وافادت تقارير الاميك في يناير أن مبيعات الصانع الصيني قد انخفضت بنسبة 17.9% خلال العام الحالي بعدد 2,748 سيارة مقارنة بالعام السابق والذي شهد بيع 3,346 سيارة خلال نفس الفترة من العام 2021، بينما قدرت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 15.1% من العام الحالي ايضا بعدد 4,417 سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والذي حققت من خلاله نسبة بيع قدرت بنحو 3,837 سيارة.