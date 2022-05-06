النسخة الإنجليزية من "سيدة الزمالك" الأفضل مبيعا في أمريكا

بعد عام من طرحها

نشر القاضي والروائي المصري أشرف العشماوي، تغريدة تفيد بأن النسخة الإنجليزية من روايته "سيدة الزمالك" تتصدر المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب العشماوي عبر حسابه بموقع التغريدات "تويتر": "النسخة الانجليزية من روايتي سيدة الزمالك لاتزال الأفضل مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد طرحها بالمكتبات منذ عام".

وفي رواية "سيدة الزمالك" فاجئ الروائي أشرف العشماوي، القراء، بإبداع جديد في قالبه وبنائه، وبلغته البصرية التي تتميز بها كتاباته يسرد لنا الأحداث بأصوات أبطاله الخمسة، كل منهم يحكي مغامرته ليكون الرابح في مجتمع متقلب يقدم أوراقا جديدة للعب كل مرة.

أبطال الرواية جمعتهم الأقدار حول مائدة تمتد بطول الزمن وعرض الوطن، يقامرون بمصائر بعضهم ويتلاعبون بالحقيقة، لكن لا أحد يدري كيف تكون النهايات مهما خطط لها.

وعن أحداث الرواية، في ليلة الحادث تسلل خمسة أشخاص لفيلا " شيكوريل " بحي الزمالك الهادئ، يقودهم لص الخزائن الشهير " جونا داريو "، بينهم رجل مصري وضعته الصدفة في طريقهم، ليصبح الحادث نقطة تحول فارقة في حياته هو وكل أبطال الرواية التي تدور في أزمنة شهدت تغيرات اجتماعية وسياسية متعاقبة ومجتمع تتبدل فيه قواعد اللعبة مع كل جولة.