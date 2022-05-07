بعد تصدرهما التريند.. متى سيصدر حكم في قضية جوني ديب ضد آمبر هيرد؟

اختتمت محاكمة التشهير ضد جوني ديب وأمبر هيرد أسبوعها الرابع في محكمة المقاطعة في فيرفاكس بولاية فيرجينيا الأمريكية، كان قد رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد، زوجته السابقة ، بتهمة التشهير المزعوم بسبب مقال رأي كتبته في عام 2018 في صحيفة واشنطن بوست بعنوان: "لقد تحدثت ضد العنف الجنسي - وواجهت غضب ثقافتنا. يجب أن يتغير ذلك ".

على الرغم من عدم ذكر اسم ديب في مقال الرأي ، إلا أنه يدعي أن مزاعمها جعلت من الصعب عليه الحصول على أدوار سينمائية، ولكن عارضت هيرد زوجها السابق ، واتهمته بتدبير حملة تشويه ضدها ووصف دعواه القضائية بأنها استمرار لـ الإساءة والمضايقات.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، طالب ديب بتعويض قدره 50 مليون دولار، فيما طلبت هيرد 100 مليون دولار وحماية من مزاعم ديب.

بدأت المحاكمة في دعوى ديب في 11 أبريل الماضي، ورسمت الأسابيع الأربعة الأولى من الشهادة صورة مروعة للعلاقة المضطربة للزوجين السابقين حيث استمعت هيئة المحلفين إلى شهادة من كلا الممثلين بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الآخرين الذين على معرفة بهما.

وأدلت هيرد بشهادتها في 4 و 5 مايو، قبل أن تدخل المحكمة استراحة لمدة أسبوع ، ومن المقرر استئناف الإجراءات في 16 مايو، ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك ؟

متى سيكون هناك حكم؟

قبل مساء 5 مايو ، نبه القاضي “بيني أزكارات” المحلفين إلى أن المرافعات الختامية ستتم في 27 مايو، وقبل ذلك ، سينتهي فريق هيرد من تقديم دفاعهم قبل أن يحظى فريق ديب بفرصة الطعن.

وأشار القاضي أزكاريت إلى أن مداولات هيئة المحلفين ستبدأ بمجرد الانتهاء من المرافعات الختامية في 27 مايو.

من المستحيل تحديد المدة التي ستستغرقها هيئة المحلفين للتداول في مزاعم ديب بالتشهير ، خاصة بالنظر إلى العدد الكبير من الأدلة المقدمة.

ومنذ بدء المحاكمة ، بدأت الإجراءات في الساعة 10 صباحًا يوميا مع استراحة لمدة 15 دقيقة في الصباح ووجبة غداء تدوم ما بين ساعة وساعتين، وبعد استراحة أخرى مدتها 15 دقيقة في فترة ما بعد الظهر ، يتم عادةً تأجيل المحاكمة ليوم واحد في حوالي الساعة 5 مساءً.

ومع ذلك ، قال القاضي أزكاريت إنه بعد عطلة الأسبوع ، ستبدأ الإجراءات كل يوم في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي ويمكن أن تستمر حتى الساعة 5:30 مساءً في بعض الأيام، ليعد تاريخ 27 مايو موعدا نهائيا محتملا لختام القضية.