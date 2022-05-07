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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. بكرى: مصر وحدها تقف لمنع جرائم العدو الصهيوني في حق الأقصى.. 20 مليون شخص تهددهم المجاعة بسبب الجفاف

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى 

بايدن: مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار.. فيديو

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل أن الرئيس الأمريكي بايدن أعلن عن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار.

توغل كبير جديد لطائرات صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.. فيديو
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن هناك توغل كبير جديد لطائرات صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.
 

الري: غرف عمليات لرصد التعديات وإجراءات رادعة ضد المخالفين
قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة شنت حملات موسعة خلال الشهور الماضية لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية كافة، أسفرت عن إزالة 56 ألف حالة تعدي على مساحة ٨.٢٠ مليون متر مربع بمختلف المحافظات.
 

بكرى: مصر وحدها تقف لمنع جرائم العدو الصهيوني في حق الأقصى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإجرام الإسرائيلي في الأقصى لا يتوقف واعتداءات المستوطنين تتم على الشعب الفلسطيني تحت حماية العدو الصهيوني.
 

مصطفى بكري: رغيف الخبز يكلف الدولة 90 قرشا ويباع بـ 5 فقط.. فيديو
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن رغيف الخبز يكلف الدولة اليوم 90 قرشا ويتم بيعه بـ 5 قروش فقط.
 

وزير القوى العاملة: الانتهاء من استعدادات الانتخابات العمالية
كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، تفاصيل فتح باب الترشح لـ 15 نقابة عمالية بدءا من بعد غد الأحد والإثنين، حيث تجرى فى مرحلتها الأولى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية، موجها الشكر لجميع مديرو مديريات بجميع محافظات الجمهورية لمواصلتهم العمل خلال إجازة العيد الفطر من أجل انهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات العمالية".
 

مصطفى بكري : أمريكا تشهد تضخمًا الأكبر في 40 عامًا .. فيديو
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الولايات المتحدة تشهد نسبة تضخم لم تشهدها منذ 40 عاما، دفعها إلى رفع سعر الفائدة.

 

سادس حادث يستهدف يهودًا| مقتل إسرائيلي في هجوم فلسطيني بمدينة إلعاد ..فيديو
أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، إسرائيليون يقومون بتأبين أورين بن يفتاح من مدينة اللد، إثر مقتله خلال هجوم فلسطيني في مدينة إلعاد عن طريق الطعن وإطلاق النار.
 

20 مليون شخص تهددهم المجاعة بسبب الجفاف في القرن الأفريقي .. شاهد
عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل 20 مليون شخص تهددهم المجاعة بسبب الجفاف في القرن الأفريقي.

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