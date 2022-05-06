مصطفى بكرى : الخبز يكلف الدولة 90 قرشا ويباع بـ "5" ..فيديو

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن رغيف الخبز يكلف الدولة اليوم 90 قرشا ويتم بيعه بـ 5 قروش فقط.

وأضاف بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” عبر قناة “صدى البلد”، قائلا:" مصر دولة مستوردة، إزاى هـ نوفر العملة الصعبة لاستيراد الاحتياجات".

القرض

وتابع الإعلامى مصطفى بكرى، أن مصر تقدمت بطلب قرض من صندوق النقد الدولى، والمفاوضات مازالت جارية.

وأضاف بكرى قائلا:" أن هناك شائعات تقول بأن الدولة ستنفذ كافة طلبات صندوق النقد من أجل الحصول على القرض، لكن أوكد أن الدولة المصرية تضع فى اعتبارها البعد الإجتماعى للشعب المصرى".

وأكد بكرى،رغم كل الظروف الصعبة فأن الأقتصاد المصرى مازال متماسكا رغم، ومشروع حياة كريمة مستمر،وكذلك باقى المشاريع والدعم المقدم.



