مصطفى بكري : أمريكا تشهد تضخمًا الأكبر في 40 عامًا .. فيديو

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الولايات المتحدة تشهد نسبة تضخم لم تشهدها منذ 40 عاما، دفعها إلى رفع سعر الفائدة.

وأضاف بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” عبر قناة “صدى البلد”، انتشار فيروس كورونا وما قبلها تسبب فى زيادة التضخم بشكل كبير بسبب توقف الإنتاج وزيادة الطلب.

وأكد مصطفى بكرى، أن الدولة المصرية فى حاجة ماسة لرفع أسعار الفائدة، معقبا:" الأزمة الاقتصادية العالمية اللى حصلت فى 2008 لم تكن مثل هذه القسوة".

قوة الدولار

وأوضح مصطفى بكرى، أن الدولار سـ يزداد قوة أمام العملات الأخرى والدول الفقيرة ستكون عاجزة على تمويل مشاريعها، واستيراد احتياجاتها الأساسية وكذلك تسديد فوائد الديون لأن الأسعار ارتفعت للضعف.

وتابع بكرى قائلا:" مصر كانت مخصصة 6 مليار دولار لاستيراد المواد البترولية، النهادره لازم ندفع 12 مليار دولار عشان ميكونش فى أزمة، استيراد القمح كانت مخصصة ليه 2.5 مليار دولار النهاردة محتاجين 5.6 مليار دولار ".