أهالي سكان حدائق الاهرام يستغيثون من التكاتك: حولوها إلى منطقة غير آمنة

استغاث سكان منطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، بسبب الانتشار الكبير لـ"التوك توك"، ولأكوام القمامة التي ارتفعت لتصل إلى شرفات الدور الأول فى العمارات السكنية، وحالة الشوارع السيئة نظرا لعدم إعادتها لما كانت عليه، بعد أعمال التكسير.

وتقول بسنت يحيي إحدى الأهالى فى رسالتها من خلال شكاوى "صدى البلد": "أغيثوا المدينة بتوصيل صوتنا إلى المسئولين لإنقاذ استثمارات أكثر من نصف مليون مواطن بعد أن وضعوا كل ما يملكون فى شقة اعتقادا منهم بأنها ستكون منطقة راقية، ولكن للأسف اصطدمت أحلامهم وآمالهم بواقع مرير على أيدي مسئولي المدينة والتي حولوها إلى منطقة غير آمنة".



وطالب بتقنين وضعهم أو توفير وسيلة مواصلات آدمية للسكان هناك.



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