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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي سكان حدائق الاهرام يستغيثون من التكاتك: حولوها إلى منطقة غير آمنة

صدى البلد

استغاث سكان منطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، بسبب الانتشار الكبير لـ"التوك توك"، ولأكوام القمامة التي ارتفعت لتصل إلى شرفات الدور الأول فى العمارات السكنية، وحالة الشوارع السيئة نظرا لعدم إعادتها لما كانت عليه، بعد أعمال التكسير.

 

وتقول بسنت يحيي إحدى الأهالى فى رسالتها من خلال شكاوى "صدى البلد": "أغيثوا المدينة بتوصيل صوتنا إلى المسئولين لإنقاذ استثمارات أكثر من نصف مليون مواطن بعد أن وضعوا كل ما يملكون فى شقة اعتقادا منهم بأنها ستكون منطقة راقية، ولكن للأسف اصطدمت أحلامهم وآمالهم بواقع مرير على أيدي مسئولي المدينة والتي حولوها إلى منطقة غير آمنة".


وطالب بتقنين وضعهم أو توفير وسيلة مواصلات آدمية للسكان هناك.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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