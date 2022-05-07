إنقاذ ربة منزل حاولت إنهاء حياتها من أعلى كوبري الجامعة في الجيزة

أنقذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ربة منزل حاولت إلقاء نفسها من أعلى كوبري الجامعة.

تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت قيام ربة منزل بالقفز من أعلى كوبري الجامعة إلا أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من إنقاذها.

وشرحت التحريات برئاسة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، مرور ربة منزل بأزمة نفسية قررت على غرارها إنهاء حياتها.

كما تبين من التحريات، توجه ربة المنزل الي كوبري الجامعة وقيامها بالقفز في نهر النيل، وتمكن قوات الإنقاذ النهري من إنقاذها.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.