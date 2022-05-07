مصر تستهدف رفع الناتج القومي لأكثر من 9 تريليونات جنية .. التحالف العربي يعلن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا.. موسكو تستدعي سفيرة بريطانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الكرملين: بولندا قد تكون "مصدر تهديد"

أمريكا تحذّر من تجربة نووية وشيكة لـ بيونج يانج

اليمن.. قتلى وجرحى بينهم قيادات أمنية إثر مواجهات مسلحة في الضالع

بينها ذخائر وأجهزة رادار.. بايدن يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

بسبب عقوبات على وسائل إعلام روسية.. موسكو تستدعي سفيرة بريطانيا

قتلى في انفجار بفندق وسط العاصمة الكوبية هافانا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة إجمالي الناتج القومي للبلاد إلى أكثر من 9 تريليونات جنيه، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2022 و2023.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلنت عن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيراً من الحوثيين ضمن المبادرة الإنسانية السعودية.

وقال التحالف العربي إن المبادرة السعودية جاءت من منطلق إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام في اليمن، مشيدًا بجهود ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى.

وأفادت "الجريدة" باندلاع مواجهات مسلحة بين قوات الجيش اليمني بمحافظة الضالع، ومسلحين ترددت أنباء عن انتمائهم لتنظيم القاعدة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.

دوليًا، ذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أنها إنها استدعت ديبوراه برونرت سفيرة بريطانيا في روسيا، واحتجت بشدة على عقوبات بريطانيا الجديدة على وسائل إعلام روسية، مشيرةً إلى أن روسيا ستواصل ردود الفعل "القاسية والحازمة" على جميع العقوبات التي فرضتها لندن.

وقالت "الراي" إن الخارجية الأمريكية حذرت من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا أول تجربة نووية لها منذ 2017، وأطلقت دعوة جديدة إلى الحوار رغم الجمود الدبلوماسي الحالي، مضيفة أن "كوريا الشمالية تجهز موقع بونجيي-ري وقد تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك هذا الشهر، وهو ما سيكون تجربتها النووية السابعة“.

وأضافت "هذا التحليل يتماشى مع التصريحات العلنية الأخيرة لكوريا الشمالية نفسها"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تشاركتهُ مع حلفائها وستواصل تنسيقها الوثيق معهم.

ونقلت "القبس" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن هناك خطابا عدائيا يصدر من بولندا وإن وارسو يمكن أن تكون مصدر تهديد، حيث قادت بولندا دعوات للاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات ودعوات لحلف شمال الأطلسي لتسليح أوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه مقاومة القوات الروسية التي تدفقت إلى شرقها.

وقال ستانيسلاف زارين المتحدث باسم خدمات الأمن في بولندا إن روسيا تمارس بحملة تضليل منسقة ضد بولندا منذ عدة أيام تشمل تلميحات إلى أنها قد تشكل تهديدا لوحدة أراضي أوكرانيا.

وأفادت "الأنباء" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا تشمل خصوصا ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذّر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.

وقال بايدن "أعلن عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا مزيدا من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات"، فيما أشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار، لافتًا إلى أن المساعدات تشمل خصوصا 25 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم وأجهزة رادار مضادة للبطاريات لكشف مواقع مرابض المدفعية الروسية وأجهزة تشويش للاتصالات.

وذكرت "الوطن" أن انفجارا مميتا وقع في فندق شهير بوسط العاصمة هافانا اليوم الجمعة مما دمر جدران بعض الطوابق العليا في أحد جوانب الفندق وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل ونقل 24 آخرين إلى المستشفى.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل في تصريحات من موقع الحادث، نقلها التلفزيون الكوبي، إن الانفجار الذي وقع في فندق ساراتوجا لم يكن بسبب قنبلة، مضيفا أن الانفجار نجم على الأرجح من تسريب غاز.