عاجل
التهابات الأذن عند الأطفال .. تحدث عندما يصاب الصغير بنزلة برد .. الحمى وصعوبة النوم والطفح الجلدي أبرز الأعراض.. أصحاب الرضاعة الصناعية الأكثر مرضا تفاصيل| لو عايز تشتري سيارة من بنك ناصر الاجتماعى.. إنفوجراف اليوم.. انطلاق امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والفني بشمال سيناء مصر تستهدف رفع الناتج القومي لأكثر من 9 تريليونات جنية .. التحالف العربي يعلن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا.. موسكو تستدعي سفيرة بريطانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت تعرف على ضوابط ترخيص إنشاء المستودعات الجمركية بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مصر تستهدف رفع الناتج القومي لأكثر من 9 تريليونات جنية .. التحالف العربي يعلن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيرا حوثيا.. موسكو تستدعي سفيرة بريطانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

الكرملين: بولندا قد تكون "مصدر تهديد"
أمريكا تحذّر من تجربة نووية وشيكة لـ بيونج يانج
اليمن.. قتلى وجرحى بينهم قيادات أمنية إثر مواجهات مسلحة في الضالع
بينها ذخائر وأجهزة رادار.. بايدن يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا
بسبب عقوبات على وسائل إعلام روسية.. موسكو تستدعي سفيرة بريطانيا
قتلى في انفجار بفندق وسط العاصمة الكوبية هافانا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة إجمالي الناتج القومي للبلاد إلى أكثر من 9 تريليونات جنيه، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2022 و2023.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلنت عن انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيراً من الحوثيين ضمن المبادرة الإنسانية السعودية.

وقال التحالف العربي إن المبادرة السعودية جاءت من منطلق إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام في اليمن، مشيدًا بجهود ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى.

وأفادت "الجريدة" باندلاع مواجهات مسلحة بين قوات الجيش اليمني بمحافظة الضالع، ومسلحين ترددت أنباء عن انتمائهم لتنظيم القاعدة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.

دوليًا، ذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أنها إنها استدعت ديبوراه برونرت سفيرة بريطانيا في روسيا، واحتجت بشدة على عقوبات بريطانيا الجديدة على وسائل إعلام روسية، مشيرةً إلى أن روسيا ستواصل ردود الفعل "القاسية والحازمة" على جميع العقوبات التي فرضتها لندن.

زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لمناقشة القضايا الصعبة

بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

وقالت "الراي" إن الخارجية الأمريكية حذرت من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا أول تجربة نووية لها منذ 2017، وأطلقت دعوة جديدة إلى الحوار رغم الجمود الدبلوماسي الحالي، مضيفة أن "كوريا الشمالية تجهز موقع بونجيي-ري وقد تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك هذا الشهر، وهو ما سيكون تجربتها النووية السابعة“.

وأضافت "هذا التحليل يتماشى مع التصريحات العلنية الأخيرة لكوريا الشمالية نفسها"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تشاركتهُ مع حلفائها وستواصل تنسيقها الوثيق معهم.

ونقلت "القبس" عن  المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن هناك خطابا عدائيا يصدر من بولندا وإن وارسو يمكن أن تكون مصدر تهديد، حيث قادت بولندا دعوات للاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات ودعوات لحلف شمال الأطلسي لتسليح أوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه مقاومة القوات الروسية التي تدفقت إلى شرقها.

وقال ستانيسلاف زارين المتحدث باسم خدمات الأمن في بولندا إن روسيا تمارس بحملة تضليل منسقة ضد بولندا منذ عدة أيام تشمل تلميحات إلى أنها قد تشكل تهديدا لوحدة أراضي أوكرانيا.

وأفادت "الأنباء" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا تشمل خصوصا ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذّر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.

وقال بايدن "أعلن عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا مزيدا من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات"، فيما أشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار، لافتًا إلى أن المساعدات تشمل خصوصا 25 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم وأجهزة رادار مضادة للبطاريات لكشف مواقع مرابض المدفعية الروسية وأجهزة تشويش للاتصالات.

وذكرت "الوطن" أن انفجارا مميتا وقع في فندق شهير بوسط العاصمة هافانا اليوم الجمعة مما دمر جدران بعض الطوابق العليا في أحد جوانب الفندق وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل ونقل 24 آخرين إلى المستشفى.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل في تصريحات من موقع الحادث، نقلها التلفزيون الكوبي، إن الانفجار الذي وقع في فندق ساراتوجا لم يكن بسبب قنبلة، مضيفا أن الانفجار نجم على الأرجح من تسريب غاز.

مصر أمريكا الكويت بريطانيا التحالف الصحف الكويتية الجيش اليمني تنظيم القاعدة الحكومة المصرية موسكو أوكرانيا صحف الكويت التحالف العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

بدون السولية وعبد المنعم.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف

موضوعات متعلقة

اليمن.. أحزاب تعز تتهم الأمم المتحدة بالتغطية على جرائم الحوثي

بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف : فتح مسجد ومقام السيد البدوي أمام المصلين والزائرين اليوم

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ووفاق سطيف الليلة

أميرة أديب: أتمنى العمل مع أحمد حلمي والمشاركة في الجزء الثاني من بيمبو

شريف يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

لوتس إميرا GT4 تستعرض قوتها داخل مسار هيثيل الشهير .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ