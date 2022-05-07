رئيس مدينة الأقصر يوجه برفع الإشغالات من الشوارع وزيادة الاهتمام بالنظافة

التقى اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، الأجهزة التنفيذية التابعة له، وهم رؤساء المناطق ونوابهم ومسئولو قطاعات النظافة ومديرو المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات، بحضور أحمد أبو عيش، سكرتير عام مدينة الأقصر، وذلك بساحة أبو الحجاج بالأقصر.

واستهدف اللقاء مناقشة أهم الملفات الهامة التي تمس المواطن الأقصري، وتنفيذها فعلياً ومباشرةً ساعة تاريخه، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.



بدأ اللقاء بتوجيه رسالة شكر بعثها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، للأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة، بشأن المجهودات التي بذلت طوال فترة إجازة العيد.

وناقش الشرابي خلال الاجتماع الميداني سبل رفع أداء منظومة النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية وجميع الحواري والأزقة، إضافة إلى المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وشدد رئيس مدينة الأقصر خلال الاجتماع الميداني، على ضرورة بذل مزيد من الجهد والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، والرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

ووجه الشرابي مسئولي المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة المختلفة، والتواجد بصفة دائمة بالشوارع لمنع الباعة الجائلين من التواجد، تسهيلا للحركة المرورية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة، لإظهار المدينة بالمظهر اللائق أمام زائريها من كل أنحاء العالم.