الأردن.. أجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق

ترتفع درجات الحرارة قليلًا، بالأردن اليوم السبت، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 - 6 درجات، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 9، وفي مرتفعات الشراة 18 - 8، وفي مناطق البادية 24 - 13، وفي مناطق السهول 22 - 13، وفي الاغوار الشمالية 28 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 20، وفي البحر الميت وخليج العقبة 29 - 19 درجة مئوية.