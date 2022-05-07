الدفاع البريطانية: الوحدات العسكرية الروسية الأكثر تقدما تكبدت خسائر فادحة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن النزاع في أوكرانيا يتسبب في خسائر فادحة في بعض الوحدات العسكرية الروسية الأكثر تقدما وقدرة.

وقالت الدفاع البريطانية في تغريدة على “تويتر” إن دبابة واحدة على الأقل من طراز تي-90 إم، الأكثر تطورا في روسيا، تعرضت للتدمير خلال القتال، موضحة أن نحو مائة دبابة من الطراز تي-90 إم موجودة في الخدمة ضمن أفضل الوحدات الروسية تجهيزا، بما في ذلك التي تقاتل في أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.

وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، “الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف”.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.

