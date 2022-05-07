فتح المساجد والأضرحة .. اعرف الضوابط المنظمة لها من وزارة الأوقاف

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤتمرا صحفيا مهما لشرح آليات عودة عمل المساجد بحالتها الطبيعية فتحا وغلقا وعودة الدروس الدينية والمقارئ القرآنية وتنظيم زيارة الأضرحة والمقامات.

وأكد وزير الأوقاف، في مؤتمر له، أنه سيتم فتح المقامات والأضرحة، وسيتم البدء بضريح الإمام الحسين، وسيكون وقت الفتح في غير أوقات الصلاة، حتى لا يحدث زحام داخل المسجد أثناء الصلاة.

فتح مسجد سيدي المرسي ابو العباس

أعلنت وزارة الأوقاف ‏فتح مسجد سيدي المرسي أبوالعباس بالإسكندرية ( المسجد والمقام ) أمام المصلين والزائرين اليوم السبت ٧ مايو من العاشرة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء وباقي مقامات الإسكندرية بدءا من الأحد.

فتح مسجد سيدي أحمد البدوي



كما أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عن تفاصيل فتح مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا .

و كتب محمد مختار جمعة عبر حسابه بموقع تويتر : فتح مسجد ومقام سيدي أحمد البدوي بطنطا أمام المصلين والزائرين اليوم السبت ٧ مايو من العاشرة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء وباقي المقامات بمحافظة الغربية بدءا من الأحد بإذن الله تعالى.

سبب فتح المساجد

وأجاب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عن سر توقيت فتح المساجد في هذه التوقيت .

وقال وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك،" لماذا الآن ؟"على الرغم من الفرحة العارمة بفتح بيوت الله عز وجل فإنك قد تجد من يتساءل عن سر توقيت هذه القرارات ".

وتابع وزير الأوقاف،" نقول إن اتخاذ أي قرار إنما يُبنى على تقدير متخذ أو متخذي القرار للمصلحة ، فعندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل بمسجد الإمام الحسين ليكون افتتاحه في أول يوم من أيام الشهر الفضيل وكان ذلك يتطلب غلق المسجد غلقا كاملا فترة إنهاء الأعمال بالمسجد حتى تتمكن فرق العمل المكثف من إنجاز المهام في الوقت المحدد . قيل : وهل هذا هو التوقيت المناسب لمثل هذا القرار وكيف يغلق مسجد الإمام الحسين في هذا الشهر الفضيل ، دون أن يدرك من تحدث أن ذلك إنما كان لإعداد المسجد على أفضل صورة قبل بداية الشهر الفضيل وهو ما تم بفضل الله تعالى وأقيمت الصلاة فيه طوال الشهر الفضيل ، و قد اعتدنا أن نعلن الإنجازات حين افتتاحها وليس عند تدشينها تحقيقا لأعلى درجات المصداقية والتحول من الوعود إلى الإنجازات" .

وأوضح وزير الأوقاف،: “ فيما يتصل بفتح المساجد فتحا كليا في هذا التوقيت فإن اللجنة المختصة بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية كانت ترى التريث حتى نهاية الشهر الفضيل ومرور أيام العيد بخير نظرا لما يصاحب هذه المواسم والأعياد الدينية عادة من مزيد اختلاط .

وقالت اللجنة في حينه سننظر الأمر وتطوراته خلال شهر رمضان وأيام العيد فإن مر الأمر بخير سنتجه نحو فتح كثير من مجالات الحياة العامة بما فيها الأمور المتصلة بدور العبادة وهو ما تم بفضل الله عز وجل فصبرنا قليلا من الوقت لنعبر بفضل الله عز وجل بالأمر إلى بر الأمان وهو ما تم بفضل الله و عونه” .