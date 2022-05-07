شاب يقتل نفسه بطلقة خاطئة من سلاح أخفاه بملابسه ببولاق الدكرور

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في مقتل شاب بطلق ناري أثناء هروبه من مشاجرة رفقة اصدقائه حيث قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد اسباب الوفاة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث مقتل شاب ببولاق الدكرور، أنه خلال هروبه وأصدقائه مستقلين توك توك عقب تشاجرهم مع مالك محل حلاقة وآخرين، بسبب خلافات سابقة بينهم، ونتيجة للسرعة الزائدة خشية مطاردتهم من جانب الطرف الآخر، عبروا مطبا صناعيا بالشارع، ما أدى إلى خروج طلقة من السلاح الخاص بالقتيل، الذي كان يخفيه بملابسه، أصابته بجسده وتسببت في مقتله.

وذكر شهود عيان أن أصدقاء القتيل تركوه وفروا هاربين، خشية القبض عليهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، كما تم ضبط فردين خرطوش بحوزتهم، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان.

واضافت التحريات أن القتيل استعان بـ 3 من أنصاره للتشاجر مع عدد من الأشخاص بأحد شوارع بولاق الدكرور، وأطلقوا أعيرة نارية، وخلال هروبهم بواسطة توك توك، خرجت طلقة من سلاح كان يخفيه بملابسه، ما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين أصدقاء القتيل، وضبط السلاح الناري، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وقررت النيابة تشريحها والتصريح بدفنها، وتولت التحقيق.