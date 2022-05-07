محافظ الإسكندرية : تعميم رموز الهوية البصرية الجديدة في 23 شاطئ

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية استعدت بشكل جيد لاستقبال أهالي المدينة وزوارها خلال موسم الصيف، حيث يتم حالياً تطبيق وتعميم رموز الهوية البصرية بالشواطئ بشكل تدريجي وذلك من خلال استبدال شماسي الشواطئ بأخري ذات ألوان مبهجة معتمدة وموحدة تخلو من أية مواد دعائية إلا كلمة (الإسكندرية) بنمط الخط المعتمد وتوحيد تيشرتات العاملين بنفس ألوان شماسي الشاطئ.

كما أوضح الشريف أن استبدال الوحدات الشاطئية المتهالكة بكونتينرز بشكل وألوان موحدة تحمل أيضا رموز الهوية البصرية التي تعبر عن الحقب التاريخية التي مرت على الإسكندرية وقد تم بالفعل استبدال الوحدات القديمة المتهالكة بأخرى جديدة في ٢٣ شاطئ من شواطئ المدينة.

اقرأ أيضًا:

حصاد العيد بالإسكندرية..غرق 4 مواطنين وإقبال تاريخي على حديقة الحيوان وقلعة قايتباي

وجه المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد بضرورة التنبيه علي عمال الشواطئ و المستأجرين بحسن معاملة الرواد وعدم استغلال المواطنين والالتزام بأسعار دخول الشواطئ للعام السابق دون أى زيادة تشكل عبئاً مالياً علي الأسر المصرية التى تجد فى شواطئ الإسكندرية متنفسا لها

وأشار الشريف انه مراعاة لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع ومحاولة توفير كافة احتياجاتهم، فقد تم تطوير رامب نزول البحر المخصص لذوي الهمم بالتعاون مع إحدي منظمات المجتمع المدني ليستوعب أكبر عدد منهم مع تزويده برشاشات مياه تضفي جوا من البهجة والفرحة عليهم، بالإضافة لتخصيص دورات مياه مجهزة لهم.

ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إنه تنفيذا لتكليفات المحافظ تم رفع كفاءة الشواطئ و توفير كافة سبل الأمن والسلامة اللازمة بها، فقد تم رفع كفاءة ٢١ وحدة طبية شاطئية مزودة بأسطوانات الأوكسجين و الإسعافات الأولية ، مع نشر أرقام لتلقي شكاوي المواطنين علي بوابات الشواطئ.