عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية : تعميم رموز الهوية البصرية الجديدة في 23 شاطئ

مشروع الهوية البصرية
مشروع الهوية البصرية الموحدة في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية استعدت بشكل جيد لاستقبال أهالي المدينة وزوارها خلال موسم الصيف، حيث يتم حالياً تطبيق وتعميم رموز الهوية البصرية بالشواطئ بشكل تدريجي وذلك من خلال استبدال شماسي الشواطئ بأخري ذات ألوان مبهجة معتمدة وموحدة تخلو من أية مواد دعائية إلا كلمة (الإسكندرية) بنمط الخط المعتمد وتوحيد تيشرتات العاملين بنفس ألوان شماسي الشاطئ.

كما أوضح الشريف أن استبدال الوحدات الشاطئية المتهالكة بكونتينرز بشكل وألوان موحدة تحمل أيضا رموز الهوية البصرية التي تعبر عن الحقب التاريخية التي مرت على الإسكندرية وقد تم  بالفعل استبدال الوحدات القديمة المتهالكة بأخرى جديدة  في ٢٣ شاطئ من شواطئ المدينة.

اقرأ أيضًا:

حصاد العيد بالإسكندرية..غرق 4 مواطنين وإقبال تاريخي على حديقة الحيوان وقلعة قايتباي

 وجه المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد  بضرورة التنبيه علي عمال الشواطئ و المستأجرين بحسن معاملة الرواد وعدم استغلال المواطنين والالتزام بأسعار دخول الشواطئ للعام السابق دون أى زيادة تشكل عبئاً مالياً علي الأسر المصرية التى تجد فى شواطئ الإسكندرية متنفسا لها

وأشار الشريف انه مراعاة لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع ومحاولة  توفير كافة احتياجاتهم، فقد تم تطوير رامب نزول البحر المخصص لذوي الهمم  بالتعاون مع إحدي منظمات المجتمع المدني ليستوعب أكبر عدد منهم مع تزويده برشاشات مياه تضفي جوا من البهجة والفرحة عليهم، بالإضافة لتخصيص دورات مياه مجهزة لهم.

ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إنه تنفيذا لتكليفات المحافظ تم رفع كفاءة الشواطئ و توفير كافة سبل الأمن والسلامة اللازمة بها، فقد تم رفع كفاءة  ٢١ وحدة طبية شاطئية مزودة بأسطوانات الأوكسجين و الإسعافات الأولية ، مع نشر أرقام لتلقي شكاوي المواطنين علي بوابات الشواطئ.

الاسكندرية حديقة الحيوان محافظ الاسكندرية المجتمع المدني اللواء محمد الشريف محمد الشريف محافظ الإسكندرية قلعة قايتباي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

لاعب سابق بالأهلي.. تفاصيل جديدة في واقعة حريق شقة مدينة نصر |صور

ترشيحاتنا

المكتب التجاري المصري بإسبانيا يشارك بالدورة الـ20 لمعرض "إيميكس – مدريد الدولي"

كريم الهوارى يصل جلسة محاكمته بمعسكر الأمن

الاحتفاظ بالجنسية المصرية..شروط الحصول على ترخيص الهجرة الدائمة

على رأسهما السولية وعبدالمنعم.. سبب غياب 11 لاعبا عن قائمة الأهلي ضد وفاق سطيف

الصحة: إغلاق 3 آلاف منشأة طبية مخالفة وإصدار 13 ألف ترخيص مزاولة مهنة

حملة فهرس.. مشروع طلابي يحث الشباب على العودة للمكتبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

رسائل نووية جديدة من بوتين.. طائرة يوم القيامة تحلق فوق موسكو

شاهد | لحظة اعتداء متطرف على مسجد ومحاولة إحراقه بـ أمريكا

كيف تؤثر التغيرات المناخية على الهند والعراق؟.. فيديو جراف

زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ