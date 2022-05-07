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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على رأسهما السولية وعبدالمنعم.. سبب غياب 11 لاعبا عن قائمة الأهلي ضد وفاق سطيف

الاهلي
الاهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

دورى أبطال إفريقيا .. نتائج الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري بالقاهرة

ناقد رياضي: النادي الأهلي يدخل مباراة وفاق سطيف بأفضلية الأرض والجمهور

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي قائمته لمواجهة وفاق سطيف الجزائري تضم ٢١ لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

وغاب 11 لاعبا من النادي الأهلي عن القائمة الاخيرة وذلك بين الاصابات أو الرؤية الفنية للمدير الفني الجنوب إفريقي . 

ونعرض لكم سبب غياب 11 لاعبا عن لقاء الاهلي ووفاق سطيف : 

خرج عمرو السولية من القائمة بعد إصابته في العضلة الضامة في لقاء طلائع الجيش بالدوري المصري في حين غاب محمد عبدالمنعم مدافع الأحمر بعد معاناته من شد خفيف في العضلة وعدم جاهزيته بنسبة 100% 

وكتب عمرو السولية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الحمد لله على كل شيء.

 حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية 

بينما استبعد موسيماني كلا من حسام حسن وصلاح محسن لأسباب فنية 

ونشر صلاح محسن رسالة غامضة عبر حسابه بموقع انستجرام بعد قرار استبعاده من قائمة المباراة قائلا : فيه حاجات هتيجي علشان انت بتجتهد وبيطلع عينك لإن دي سنة الله في كونه، وفي حاجات هتيجي فتح ونصر من الله لإن نيتك خالصة مش كل حاجة بتيجي بالتخطيط.

ويواصل الأهلي فقدان جهود كلا من أكرم توفيق وعمار حمدي لإصابتهما بالرباط الصليبي بجانب بدر بانون المستبعد من المشاركة في المران والمباريات لأسباب طبية، ورامي ربيعة بسب إصابة عضلية تعرض لها بعد خوضه مباراة مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم.

كما تم استبعاد كل من محمود محمود، واللاعب الشاب أحمد سيد غريب، وحارس المرمى حمزة علاء.

الأهلى النادي الأهلي وفاق سطيف الجزائري وفاق سطيف موسيمانى

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على رأسهما السولية وعبدالمنعم.. سبب غياب 11 لاعبا عن قائمة الأهلي ضد وفاق سطيف

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