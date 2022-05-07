كلب مصاب بالجرب.. نصائح من الخدمات البيطرية بعد ظهور كائن غريب بالإسماعيلية

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، صورا لكلب " أجرب"، مع استغاثات المواطنين التي أكدت ظهور حيوان غريب بمركز ومدينة أبو صوير.

وكشفت مصادر ، أنها صورا لكلب يعانى من طفيليات خارجية حشرة الجرب، ومجموعة من الطفيليات الداخلية مثل النيماتود والسيستود والتريماتودا، مؤكدة أنه غير مؤذي.

وتواصلت محافظة الإسماعيلية ، مع غرفة عمليات مجلس ومدينة أبوصوير، الذي تواصل بدوره مع الأهالى لمعرفة مدي خطورة هذا الحيوان.

وبالمتابعة مع الطب البيطري بمدينة أبوصوير، أفادوا أنه كلب بحالة صحية متدهورة من 4 شهور وغير مؤذي للمارة ولا يقدر علي الحركة.



وكشف الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس قطاع الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حقيقة الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لكائن غريب فى قرية أبوصير بالاسماعيلية ، قائلا:" كلب مصاب بالجرب وهو مرض من الأمراض الجلدية المعدية"



ونوه " محمود " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " بأن من أهم أعراض مرض جرب الحيوانات الشعور بحكة شديدة في الجلد، تزداد خلال الليل ، وهذه الأعراض تظهر بعد الإصابة بالمرض بعدة أيام وقد تصل إلي 5 أسابيع .



وناشد الدكتور عبدالحكيم محمود جميع المواطنين بضرورة تجنب هذا الحيوان، لأن مرض الجرب الذى يعاني منه مرض معد وينتقل للإنسان .

وأشاد الدكتور عبدالحكيم محمود بدور مديرية الطب البيطري فى التعامل السريع والفورى فى التعامل مع هذا الكلب ، حيث أنه فى مرحلة متقدمة من الجرب وكان لابد من التعامل السريع والفورى معه ، موضحا أنه تم عزل الكلب عن المواطنين حتى لايصيب أحد المواطنين بالجرب .