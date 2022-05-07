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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري الحديث والبنية الأساسية

السيسي يتابع الخطط المستقبلية لمشروعات الاستصلاح الزراعي في الدلتا الجديدة وتوشكى

اجتماع الرئيس
اجتماع الرئيس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة  الرئيس لتطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصةً في منطقتي توشكي بجنوب الوادي والدلتا الجديدة بالضبعة، فضلاً عن محافظتي بني سويف والمنيا، حيث اطلع  على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاور، وتوفير المقنن المائي، وتطبيق أنسب وسائل الري الحديثة، وامدادات التغذية الكهربائية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ويساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك فتح آفاق التصدير، وهو الأمر الذي يعزز من دور قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني، ويساعد على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين في التخصصات المختلفة.

السيسي مدبولى وزير النقل الخدمة الوطنية

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