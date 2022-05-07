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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انجاز 40 % من مشروع الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة

اللواء أحمد زكي عابدين
اللواء أحمد زكي عابدين

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، ارتفاع معدلات الإنجاز المحققة في مشروع الإستاد الأولمبي في المدينة الرياضية بالعاصمة، لتصل إلى ٤٠% حتى الآن.

وأوضحت الشركة ، أن مشروع الإستاد الأولمبي بالعاصمة، يمثل أحد أكبر المشروعات الرياضية بالمدينة ، حيث تم تصميمه ليسع ٩٢ ألف متفرج بداخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والمقرر لها أن تستضيف أكبر الفعاليات الرياضية فى العالم خلال السنوات المقبلة.

وفى سياق آخر، تلقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عرضاً بتدشين برج عملاق على أرض المدينة كاستثمار مشترك بين شركة مصرية وأخرى سعودية، ومن المقرر إقامته وفقا للمعايير البيئية المستدامة.

وعقد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إجتماعا مع  المهندس المعماري الأمريكي العالمي “أدريان سميث” المصمم والشريك في شركة “أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية”، وعدد من مسئولى الشركة، ومسئولى إحدى الشركات المقرر قيامها تنفيذ برج عملاق فى العاصمة الإدارية الجديدة، من تصميم المهندس أدريان سميث.

العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية استثمار المشروعات المدينة الرياضية

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