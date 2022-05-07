انفوجراف.. 60% من المستهلكين في مصر والسعودية والإمارات يهتمون بالإدخار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك، حول رؤية المستهلك العالمي لعام 2022.

وأجرت مؤسسة "برايس وتر هاوس كوبرز"، استبيان رؤية المستهلك العالمي لعام 2022، وذلك على عينة من المبحوثين في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وشملت العينة المبحوثين البالغين 18 سنة فأكثر، شريطة أن يكونوا تسوقوا عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل خلال العام السابق.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، أن 53% من المستهلكين في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات أكدوا أنهم يقومون بشراء منتجات صديقة للبيئة، كما أفاد 60% من المستهلكين في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات بأنهم أصبحوا أكثر تركيزًا على الإدخار خلال الأشهر الـ6 الماضية.