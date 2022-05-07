رسميًا.. المصري الديمقراطي يعلن فوز قائمة التقدم برئاسة الحزب وكافة المواقع القيادية

فازت قائمة التقدم التي يقودها رئيس الحزب المصرى الديمقراطى فريد زهران، بكافة المواقع التي كانت تنافس عليها، بداية من موقع رئيس الحزب الذي فاز به فريد زهران بـ 520 صوتا من أعضاء المؤتمر العام للحزب، مقابل 229 صوتا لصالح منافسه الدكتور حنا جريس، و18 صوتا للدكتورة نجلاء قطب.

وفاز باسم كامل، البرلماني السابق بمنصب الأمين العام للحزب وفازت النائبة مها عبد الناصر بمنصب نائب الرئيس للشئون المالية، والنائب فريدي البياضي بمنصب رئيس الحزب للشؤون الخارجية، و النائب محمود سامي بمنصب نائب الرئيس للشؤون السياسية والبرلمانية، و الدكتور إيهاب الخراط بمنصب نائب الرئيس للعلاقات الحزبية، كما فازت النائبة أميرة صابر بمنصب نائب الرئيس لشئون التخطيط والتطوير، وخالد راشد بمنصب رئيس الحزب لشؤون المجتمع المدني.

وفاز بعضوية المكتب السياسي، النائبة ريهام عبد النبي، أشرف حلمي، علي القاضي، طارق نصار، محمد خضر، عمرو عشري، نجلاء الجزار، محمد أبو طالب، أيمن جورجي، أحمد عبد اللاه.

وفاز كريم الكناني بمنصب أمين عام مساعد، وأسماء نور، أمين عام مساعد لتقييم الأداء الحزبي، منال الملا، أمين عام مساعد للبيانات والمعلومات، وفاز إيهاب أبو سريع، بمنصب أمين الهيئة العليا ومحمد سالم بأمانة الهيئة البرلمانية.

كما فاز محمد خليل بأمانة التنظيم والعضوية، ومنى شماخ بأمانة الإعلام، وأحمد دريع بأمانة التثقيف والتدريب، ومانويل عاطف بأمانة العمل الجماهيري، ومنى عبد الراضي بأمانة المرأة، وأماني خالد بأمانة الشباب، و ميار الأمير بأمانة الشئون الخارجية، أميرة فؤاد بأمانة المصريين في الخارج، محمد جادو بأمانة شؤون المجتمع المدني، إسلام الضبع، بأمانة الحقوق والحريات، ومحمد الروبي بامانة اللجنة التشريعية، وأميرة هريدي بأمانة اللجنة الفنية، ومريم عادل بأمانة الشؤون السياسية، عمرو عبد الرشيد هلال بأمانة العمال، عبد الكريم آدم بأمانة المهنيين، دسوقي العمدة بأمانة الفلاحين، أيمن الصفتي بأمانة قطاع الأعمال، وبسام الصواف بأمانة شؤون المجالس الشعبية المحلية.

و فاز مدحت حبيب بأمانة قطاع القاهرة الكبرى، ومحمد القاضي بأمانة قطاع وسط الدلتا، وهاني الفضالي بأمانة قطاع شرق الدلتا، وتغريد سالم بأمانة قطاع القناة وسيناء، وبسام حماد بأمانة قطاع شمال الصعيد، ومحمد عبده بأمانة قطاع جنوب الصعيد.

جاء ذلك بعد أن عقد الحزب مؤتمره العام، أمس، في ظل المنافسة بين قائمة التقدم برئاسة فريد زهران، و قائمة التغيير برئاسة د/ حنا جريس، على المناصب السابقة، وذلك لانتخاب رئيس الحزب والأعضاء المكملين للهيئة العليا، وكافة المواقع القيادية.