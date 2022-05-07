أحمد حاتم يقضي إجازته في الجونة

نشر الفنان أحمد حاتم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أحمد حاتم في الصورة على شاطئ البحر وذلك أثناء قضاء إجازته الصيفية في الجونة، معلقا "كلما قلت إنحناءة ، كلما إرتفعت تعال إلى أعلى مكان".

يذكر أن أخر أعمال أحمد حاتم مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرون.

وتدور أحداث المسلسل حول معاناة أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث إن هنا الزاهد لديها شخصية مندفعة وتصرفات عدوانية، بينما يعانى أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسى يجسده الفنان أشرف عبد الباقى، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.